به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ترکان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه میدان گازی پارس جنوبی یکی از بزرگترین منابع مستقل گازی جهان به شمار می رود، اظهار کرد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته سهم ایران از ذخیره این میدان مشترک حدود 14 تریلیون متر مکعب بوده است که این میزان حدود 50 درصد کل ذخایر گاز طبیعی ایران و 8 درصد ذخایر گاز دنیا را شامل می شود.

وی با یادآوری این موضوع که حجم ذخایر میعانات گازی این میدان بالغ بر 18 میلیارد بشکه برآورد می شود، تصریح کرد: برای توسعه این میدان پیش بینی راه اندازی 28 فاز شده است که به طور متوسط هر فاز از ظرفیت حداقل تولید یک میلیارد فوت مکعب گاز برخوردار خواهد بود.

معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت با اشاره به اینکه تاکنون 10 فاز این میدان راه اندازی شده است، تبیین کرد: در صورتی که 18 فاز این میدان راه اندازی شود، طرح جامع توسعه این میدان گازی تکمیل خواهد شد.

عقب ماندگی 11 ساله ایران از قطر در برداشت گاز از پارس جنوبی

ترکان در ادامه با اشاره به اینکه کشور قطر تولید گاز از میدان پارس جنوبی را از سال 1990 میلادی آغاز کرده است، بیان کرد: اما اولین فاز گازی ایران برای برداشت گاز از این میدان مشترک در سال 2001 میلادی شروع شد که این حاکی از عقب ماندگی 11 ساله در برداشت گاز از این میدان مشترک است.

وی با تاکید بر اینکه در سال های گذشته تلاش های بسیاری برای جبرای عقب ماندگی برداشت گاز از این میدان نسبت به شریک قطری انجام شده است، گفت: با وجود راه اندازی 5 پالایشگاه جدید، تولید گاز از پارس جنوبی کمتر از 10 میلیارد فوت مکعب در روز است.

معاون وزیر نفت ادامه داد: اما هم اکنون شریک قطری روزانه 2/12 میلیارد فوت مکعب گاز از این میدان مشترک برداشت می کند.

به گفته ترکان اخیرا قطر در حال تکمیل 2 پروژه جدید تولید گاز از پارس جنوبی بوده که با اجرای آن میزان برداشت گاز این کشور از پارس جنوبی بیشتر خواهد شد.

آخرین وضعیت فازهای در حال ساخت

به گزارش مهر، وی در تشریح فازهای جدید در دست ساخت میدان پارس جنوبی، توضیح داد:هم اکنون ساخت فاز 12 به منظور تولید 3 میلیارد فوت مکعب گاز در روز توسط شرکت پتروپارس در حال اجرا است.

ترکان ادامه داد: از این میزان حدود 2 میلیارد فوت مکعب آن به عنوان خوراک به مصرف پروژه ایران ال ان جی خواهد رسید.

وی با اشاره به اجرای فازهای 15 و 16 به منظور تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، اظهار کرد: همچنین ساخت فازهای 17 و 18 با مشارکت شرکت های ایرانی اویک و سازمان گسترش در حال اجرا است.

این مقام مسئول در وزارت نفت با اشاره به توافق های صورت گرفته وزیران نفت ایران و ترکیه برای توسعه فازهای 22، 23 و 24 پارس جنوبی، تصریح کرد: در صورت توافق نهایی توسعه این سه فاز توسط سرمایه گذاری شرکت های ترکیه و به صورت بیع متقابل اجرا خواهد شد.

معاون وزیر نفت با یادآوری این موضوع که مذاکرات با شرکت های توتال فرانسه و شل در فازهای 11، 13 و 14 پارس جنوبی در حال انجام است، خاطر نشان کرد: توسعه این سه فاز هم اکنون متوقف شده است.