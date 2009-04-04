به گزارش خبرنگار مهر، صابونی کارگردان این مجموعه انیمیشن تدوین آن را نیز برعهده دارد و در تعطیلات نوروزی تدوین سه قسمت از "گروه پلیس ویژه" به پایان رسید. تصویربرداری از این هفته ادامه پیدا می‌کند.



"گروه پلیس ویژه" با بازی داود رشیدی محصول موسسه فرهنگی هنری صبا است و در 26 قسمت 20 دقیقه‌ای برای پخش از شبکه‌های سیما آماده می‌شود. قصه درباره سازمان ملل و پلیس اینترپل است.