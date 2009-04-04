به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال کشورمان که مرحله دوم مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 ایتالیا را در پیش دارد، با توجه به انصراف محسن عندلیب، اردوهای آماده‏سازی خود را از 20 اسفندماه با 24 بازیکن آغاز کرد.

این تیم تا 6 خردادماه و آغاز این رقابت‌ها در تهران با همین بازیکنان و بدون دعوت از چهره‎های جدید تمرینات خود را دنبال خواهد کرد تا مرحله به مرحله و با انجام غربال تدریجی بازیکنان، ترکیب 12 نفره تیم برای شرکت در مسابقات انتخابی جام جهانی مشخص شود.

حسین معدنی سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بر خلاف همیشه که گفته می‌شد درهای تیم ملی همچنان باز است و بازیکنان توانا می‌توانند برای حضور در جمع اردونشینان امیدوار باشند، این‎بار درهای تیم ملی به طور کامل بسته شده است چرا که بهترین‏های والیبال ایران در حال حاضر در اردوی تیم ملی به سر می‌برند.

وی با تاکید بر اینکه بازیکن شایسته و توانایی از فهرست تیم ملی جا نمانده است افزود: هر بازیکنی که به لحاظ اخلاقی و فنی می‌توانست کمک حال تیم ملی در رقابت‏های مهم آتی باشد در فهرست اولیه تیم ملی قرار گرفت. در واقع این فهرست با حداکثر تعداد بازیکنان بسته شد طوریکه اصلا جایی برای چهره‌های جدید ندارد.

سرمربی تیم ملی والیبال به ریزش تدریجی بازیکنان در هر مرحله از اردو اشاره کرد و گفت: برپایی اردو با تعداد بازیکنان زیاد نیازمند در اختیار داشتن دو زمین مجزا با امکانات کامل است تا آنها بتوانند به معنای واقعی تمرینات مفید داشته باشند. امکانات کم به اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال این اجازه را نمی‌دهد که بازیکنان اولیه دعوت شده را تا آخرین مراحل اردو حفظ کنند. چه برسد به اینکه اقدام به فراخواندن چهره‌های جدید هم کنند.

معدنی خاطرنشان کرد: البته فاصله زمانی کم باقی مانده تا آغاز مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 ایتالیا (6 تا 8 خردادماه) نیز یکی ازعوامل مهم بازدارنده برای ارزیابی دیگر بازیکنان است. با توجه به زمان اندکی که تا این رقابت‌ها در پیش داریم و از طرفی شناختی که نسبت به اردونشینان فعلی کسب کرده‎ایم باید بتوانیم با همین نفرات بهترین ترکیب را معرفی کنیم. زمانی برای تست کردن دیگر بازیکنان وجود ندارد.

وی در مورد فاکتورهای لحاظ شده برای حذف بازیکنان در پایان هر یک از مراحل اردوی آماده‌سازی تیم ملی خاطرنشان کرد: به هر حال تاکتیک‌های خاصی برای صف‌آرایی مقابل حریفان، مورد نظر من و دیگر مربیان تیم ملی است. بازیکنانی که نتوانند در جریان تمرینات چند روزه هر یک از اردوها خود را با این تاکتیک‎ها و شیوه‎های حمله و دفاع آن وفق دهند و یا در این مورد از دیگر اردونشینان عقب‌تر باشند به ناچار باید حذف خود را بپذیرند. ضمن اینکه از توجه به آمادگی بدنی و تلاش فردی بازیکنان برای بهتر شدن هم غافل نخواهیم بود.

سرمربی تیم ملی والیبال تاکید کرد: هر یک از مراحل اردوی آماده‎سازی تیم ملی والیبال به یک برنامه محوری اختصاص دارد. همان طور که اردوی دوم را با تاکید بر تاکتیک دفاعی و هماهنگی ترکیب دفاعی جلو، میانه و عقب زمین به هنگتم حمله حریف اختصاص دادیم.