به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد این فیلم "ما که زندگی شیرین را ساختیم" نام دارد و آن را جانفرانکو مینگوتسی یکی از دستیاران فلینی با همکاری تولیو کزیچ دوست و زندگی‌نامه‌نویس فلینی ساخته است.

این فیلم مستند با مشارکت بنیاد فلینی و شبکه ماهواره‌ای RAI ساخته شده و شامل گفتگو با تعدادی از بازیگران "زندگی شیرین" شامل آنیتا اکبرگ، ایوون فورنو و آنوک امه است و پاپاراتسی آن زمان رم نیز که منبع الهام فلینی بود در فیلم اظهار نظر کرده است.

ویتوریو بورینی رئیس بنیاد فلینی درباره مستند "ما که زندگی شیرین را ساختیم" گفت: فیلم فلینی یک ماجرای بزرگ برای همه بود و این مستند آن روح را ثبت کرده است.

"زندگی شیرین" داستان یک روزنامه‌نگار با بازی مارچلو ماسترویانی است که با نوشتن مطالب جنجالی و داستان رسوایی‌ها امرار معاش می‌کند. او که در منجلاب جامعه فاسد رم گیر افتاده بی‌اعتنا به اصول اخلاقی می‌کوشد خود را پیدا کند.

فیلم فلینی سال 1959 ساخته شد و در 1960 جایزه نخل طلای جشنواره کن را از آن خود کرد. "زندگی شیرین" در چهار رشته نیز نامزد اسکار بود و جایزه اسکار بهترین طراحی لباس را برد.

بنیاد فلینی در عین حال اخیرا نمایشگاه "کتاب رویاهای فلینی" شامل آثار فیلمساز بزرگ ایتالیایی را در آکادمی علوم و هنرهای سینمایی در لس آنجلس برپا کرد.

کارگردان و فیلمنامه‌نویس معروف 20 ژانویه 1920 در ریمینی به دنیا آمد و 31 اکتبر 1993 در رم از دنیا رفت. او با فیلم‌های "جاده"، "شب‌های کابیریا"، "هشت و نیم" و "آمارکورد" نامزد اسکار بود و کمی پیش از مرگ یک اسکار افتخاری گرفت.

فلینی دو بار نیز با "ولگردها" و "جاده" شیر نقره‌ای و در 1985 شیر طلایی یک عمر دستاورد ونیز را برد و در 1987 با "مصاحبه" جایزه چهلمین سالگرد تاسیس کن را گرفت.

"روشنایی‌های واریته"، "شیخ سفید"، "جولیتای ارواح"، "ساتیریکون"، "رم"، "کازانووا"، "شهر زنان"، "و کشتی به راهش ادامه می‌دهد"، "جینجر و فرد" و "آوای ماه" از دیگر فیلم‌های اوست.



شصت و دومین جشنواره فیلم کن 13 تا 24 مه (23 اردیبهشت تا 3 خرداد 1388) در ساحل جنوب فرانسه برگزار می‌شود و فیلم انیمیشن "بالا" تولید استودیو پیکسار فیلم افتتاحیه جشنواره است. ریاست هیئت داوران جشنواره امسال را ایزابل هوپر بازیگر فرانسوی به عهده دارد.