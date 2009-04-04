محمد مایلی کهن سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان و یکی از گزینه های اصلی فدراسیون فوتبال برای هدایت تیم ملی با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: به نظر من هنوز تیم ملی شانس صعود به جام جهانی را دارد و نباید همه چیز را از دست رفته بدانیم.

وی افزود: همانطور که عربستان پس از دو شکست متوالی، در تهران و در مقابل صدهزار تماشاگر تیم ما را شکست داد و موقعیت خود را درجدول بهبود بخشید ما هم می توانیم با اتخاذ یک استراتژی حساب شده برای 3 بازی آینده راه صعود به جام جهانی را هموار کنیم.

مایلی کهن ادامه داد: به اعتقاد من همدلی و اتحاد تمامی اهالی فوتبال و استفاده از نظرات کارشناسان، صاحبنظران ومتخصصین فوتبال می تواند به تیم ملی کمک کند تا از این شرایط سخت برای صعود به جام جهانی استفاده کنیم.

سرمربی تیم سایپا با اشاره به مذاکرات خود با مسئولان فدراسیون فوتبال اظهار داشت: بنده صراحتا اعلام کرده ام که اگر مربی جدید را تنها برای این 3 بازی در نظر دارید، این تنها یک مدیریت لحظه ای است که نمی تواند ضامن موفقیت تیم ملی باشد.

وی تصریح کرد: به نظر من بحث این 3 بازی را باید از آینده تیم ملی جدا کرد و مسئولیتی که به سرمربی آینده تیم ملی واگذار می شود باید با لحاظ کردن این سه بازی باشد چه تیم ملی بتواند به جام جهانی صعود کند، یا نه.

مایلی کهن در مورد مسائل مالی با فدراسیون فوتبال اظهار داشت: بنده هیچ حرفی درباره مسائل مالی نداشته ام و تنها اعلام کرده ام همین مبلغی که از تیم سایپا دریافت می کنم را به عنوان دست مزد دریافت کنم و اگر فدراسیون فوتبال خواست پیش از پایان مدت قرارداد من را برکنار کند مابقی مبلغ قرارداد را به شماره حساب یکی از مراکز خیریه واریز نمایند.

سرمربی پیشین تیم ملی تاکید کرد: حتی اعلام کردم اگر تیم ملی به جام جهانی هم صعود کرد فدراسیون این اختیار را دارد که من را برکنار کند و هر مربی را که مد نظر فدراسیون است به جای من به کار گیرد.

وی با بیان اینکه باید در 3 دیدار آینده استراتژی حساب شده ای برای نتیجه گیری داشته باشیم، اظهار داشت: به اعتقاد من تیم ملی پتانسیل پیروزی در بازی های آینده را دارد ولی می طلبد تا بسیار معقولانه و متفکرانه به مصاف حریفان خود برود. به اعتقاد من بازی با امارات حتی از دو دیدار بیرون از خانه تیم ملی هم سخت تر است چرا که امارات تمایل بیشتری برای صعود عربستان دارد و از هیچ تلاشی برای کمک به این تیم فروگذار نخواهد کرد و این کار ما را دشوار می کند.

مایلی کهن در بخش دیگری از گفتگویش با خبرنگار مهر به ارزیابی عملکرد تیم ملی در دیدار با عربستان پرداخت و اظهار داشت: به اعتقاد من تیم ملی در این دیدار چیدمان خوبی داشت و با تفکر 1-3-2-4 مقابل عربستان صف آرایی کرد که هر چند عده ای این شیوه را دفاعی می دانند اما به نظر من بسیاری از تیم های اروپایی امروز با همین شیوه بازی می کنند و نباید این شیوه را منسوخ شده دانست.

سرمربی تیم سایپا ادامه داد: با توجه به قابلیت های عربستان در بازی هوایی تیم ملی با بازی زمینی به دنبال رسیدن به دروازه عربستان بود که گل مسعود شجاعی هم درست روی خلاقیت فردی خلعتبری و ضربه شجاعی به ثمر رسید که باید این حرکات را بیشتر پشت محوطه جریمه عربستان انجام می دادیم که دفاع هوشیار عربستان هرگز اجازه این کار را به تیم ما نداد.

وی با بیان اینکه خستگی بیش از حد بازیکنان ناشی ازبازی های تدارکاتی مقابل کنیا و کویت و فشردگی بازی های لیگ و تحلیل رفتن قوای بدنی آنها یکی از دلایل عمده شکست مقابل عربستان بود، اظهار داشت: به اعتقاد من در 20 دقیقه پایانی بازیکنان تیم ملی دوندگی لازم را نداشتند و این دلیلی جز تحلیل رفتن قوای بدنی بازیکنان نداشت. شاید تنها نکونام و مهدوی کیا بودند که تا دقایق پایانی همپای بازیکنان عربستان دوندگی داشتند ولی سایر بازیکنان که اغلب آنها را بازیکنان لیگی تشکیل می دادند نتوانستند همپای بازیکنان عربستان در زمین بدوند و برتری تیم ملی را حفظ کنند.

مایلی کهن افزود: من حتی به یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال گوشزد کردم که حداقل یکی از بازیهای تدارکاتی تیم ملی را حذف کنند تا بازیکنان بتوانند بیشتر استراحت کنند و با آمادگی بهتری برای بازی با عربستان آماده شوند.

مایلی کهن با بیان اینکه برخی تغییرات در تیم ملی اجتناب ناپذیراست، اظهار داشت: به نظر من مهمترین فاکتوری که باید سرمربی آینده تیم ملی داشته باشد شناخت از بازیکنان است تا نفرات جدیدی را به ترکیب تیم تزریق کند. در حال حاضر بازیکنانی هستند که می توانند به تیم ملی کمک کنند اما از چشم کادر فنی دور مانده اند.

سرمربی پیشین تیم ملی در پایان تصریح کرد: همه باید به تیم ملی کمک کنند تا تیم ملی از این شرایط سخت عبور کند و به جام جهانی راه یابد. تیم ملی متعلق به همه مردم ایران است و همه در آن سهم دارند و همه باید دست به دست هم بدهیم تا شرایط صعود تیم ملی را فراهم آوریم.