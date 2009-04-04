آفرینش:

مقام معظم رهبری در نخستین روز سال نو در مشهد: حمایت من از دولتها موضع انتخاباتی نیست

اعلام تاریخ نتایج اولیه و انتشار کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد 88 دانشگاه های دولتی

آغاز نام نویسی انتخابات میاندوره ای مجلس از امروز



اعتماد ملی :

نوروز دیپلماتیک ایران و آمریکا

مقام معظم رهبری : شعار تغییر باید در عمل مشاهده شود

ابطحی: تلویزیون خصوصی را جدی بگیریم

علی کریمی: دایی به غرور و لجبازی اش باخت



اعتماد:

در حاشیه اجلاس لاهه هلند اتفاق افتاد، ملاقات کوتاه نمایندگان ایران و آمریکا

اجلاس سران کشورهای صنعتی زیر سایه اعتراض های مردمی

میر حسین موسوی عنوان کرد: دولت را به مناظره دعوت می کنم

رایزنی برای انتخاب جانشین علی دایی ، شانس انتخاب مایلی کهن بیش از قطبی است



ایران :

با افزایش 40 درصدی نفر سفر تا روز سیزدهم فروردین، سفرهای نوروزی به مرز 100 میلیون رسید

دولت ، مجلس و فعالان سیاسی و اقتصادی بررسی کردند؛ راه های نجات اقتصاد کشور از الگوی نادرست مصرف

در آیین افتتاح بانک مشترک ایران و ونزوئلا، احمدی نژاد: بر روی خرابه های امپریالیسم ، جهانی نو باید ساخت



ابرار:

رهبر انقلاب: به هیچکس نمی گویم به چه کسی رای دهد

احمدی نژاد: سایه تهدید از سر ملت ایران برداشته شده است

میر حسین موسوی در جمع مسئولان ستادهای استانی : دولت گزارش دهد270 میلیارد دلار پول نفت کجا و چگونه هزینه شده است



ابتکار:

یخ طبیعت شکست، یخ سیاست نشکست؛ انتخابات در تعطیلات

میر حسین موسوی : برای پیروزی آمده ام

استقبال البرادعی از بیانیه اوباما- مدودف درباره ایران



تفاهم:

رهبر معظم انقلاب در نخستین سخنرانی سال 88 در مشهد: شعار تغییر رئیس جمهور آمریکا باید در عمل مشاهده شود

مصرف انرژی ایران 5 برابر میانگین جهانی

500 هم میهن قربانی سوانح رانندگی نوروز شدند؛ زلزله خاموش در جاده



تهران امروز:

توافق گروه 20 برای مقابله با رکود، تزریق هزار میلیارد دلار به اقتصاد جهانی

گفتگو با قالیباف از چالش مدیریت تا اقتصاد، نه به چپ ها نزدیک شده ام نه به راست ها

لزوم بازنگری در الگوی مصرف ، اصلاح لازمه عبور از بحران



جام جم:

استقبال صاحبنظران از پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب ، عزم ملی برای اصلاح الگوی مصرف

پرداخت مطالبات در ابهام ، دیون فرهنگیان بر دوش آموزش و پرورش

اعلام جزئیات افزایش حقوق کارگران در سال 88



جمهوری اسلامی:

رهبر معظم انقلاب در اجتماع عظیم زائران حرم رضوی در مشهد مقدس: در انتخابات ریاست جمهوری بنده یک رای دارم و به هیچکس نمی گویم به چه کسی رای بدهد یا ندهد

آیت الله هاشمی رفسنجانی در نخستین نماز جمعه تهران در سال جدید: اظهارات صریح رهبری درباره انتخابات به شایعات و نگرانی ها پایان داد

حسنین هیکل: هر گونه دشمنی اعراب با ایران یک اشتباه تاریخی است



حیات نو:

رهبر انقلاب: دفاع از دولت ربطی به انتخابات ندارد

میر حسین موسوی: برای پیروزی آمده ام

سیدهادی خامنه ای: موسوی می تواند ظرفیت حرکت و تحول را ایجاد کند

فروش 3 میلیاردی اخراجی ها در دو هفته



خراسان:

در نخستین روز از سال جدید در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی عنوان شد، بیانات رهبر انقلاب در باره رابطه با آمریکا، انتخابات و اصلاح الگوی مصرف

جزئیات افزایش حقوق کارمندان و کارگران اعلام شد

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خبرداد: موافقت ایران با درخواست ناتو برای انتقال تجهیزات غیر نظامی به افغانستان از بندر چابهار

رویانیان: سالانه 73 میلیون لیتر بنزین هنگام سوخت گیری هدر می رود



خبر:

سیاستمداران گریختند

از آخرین مصوبه هیئت رئیسه تا فراکسیون های انتخاباتی، صدای پای انتخابات در مجلس

در کنفرانس لندن صورت گرفت؛ نشست اندیشمندان بزرگ دنیا برای مطالعه بحران جهانی

محمد رضا باهنر: رهبری نمی خواستند سو استفاده شود



دنیای اقتصاد:

"دنیای اقتصاد" بررسی می کند، سمت و سوی بازارها در سال نو ، افق سود آوری بازارهای سهام، پول و ارز ، سکه و طلا ، مسکن و خودرو

نخستین ارزیابی از گردهم آیی نجات اقتصاد جهان، اکونومیست: توافق گروه 20، بهتر از هیچ

نشست بی نتیجه برای سیاست های پولی در روز آخر سال



سرمایه:

بررسی شاخص طی 238 روز معاملاتی مشخص کرد، 87 روز مثبت در بورس سال 87

نشست گروه 20 برای بررسی بحران مالی جهان پایان یافت، تصویب بسته نجات 1/1 هزار میلیارد دلاری

انتقاد میر حسین موسوی از عدم شفافیت آمار و ارقام: دائم به سمت پنهان کاری از مردم پیش می رویم

70 درصد سایت های همسریابی بدون نظارت فعالیت می کنند، بازار گرم مراکز همسریابی



سیاست روز:

رهبر انقلاب در اجتماع زائران حرم رضوی تاکید کردند؛ نامزدهای انتخابات از جاده انصاف خارج نشوند

با نام گذاری امسال به نام " سال اصلاح الگوی مصرف" صورت می گیرد؛ کاهش هدر روی پول نفت

طناب کشی برای انتخاب سرمربی جدید



کاروکارگر:

رهبر انقلاب در اجتماع عظیم زائران حرم رضوی: اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف مسئله ای دینی و عقلی است

سید احمد خاتمی: تکرار ادعای اعراب درباره جزایر سه گانه شرم آور است

فعالیت روزنامه خورشید متوقف شد

افتتاح بانک مشترک ایران و نزوئلا



کیهان:

رهبر انقلاب : ملت ایران نه فریب می خورد و نه می ترسد

با حضور روسای جمهور دو کشور؛ بانک مشترک ایران و ونزوئلا در تهران افتتاح شد

در یک مراسم نمادین، مردم انگلیس نظام سرمایه داری را دفن کردند



وطن امروز:

رهبر انقلاب در اجتماع عظیم زائران حرم رضوی : شعار تغییر رئیس جمهور آمریکا باید در عمل دیده شود

رئیس جمهور تاکید کرد: ضرورت برنامه ریزی برای اصلاح الگوی مصرف

آخرین خبرهای انتخاباتی اردوگاه دوم خرداد، تلاش اصلاح طلبان برای کاندیداتوری دوباره خاتمی

رئیس جمهور قانون بودجه 88 را ابلاغ کرد: افزایش حقوق کارمندان 30 درصد کارگران 20 درصد



همشهری:

محمد باقر قالیباف: شبکه حمل و نقل عمومی تهران امسال متحول می شود

در نشست 20 اقتصاد بزرگ برای مقابله با بحران جهانی اعلام شد، تزریق 5 هزار میلیارد دلار به اقتصاد جهان

وزیر خارجه انگلیس: تحریم های ایران نباید تشدید شود



هدف واقتصاد:

شورای عالی کار مصوبه خود را تغییر داد؛ کاهش 5 درصدی دستمزد کارگران نتیجه پیش بینی بانک مرکزی

ضرورت استفاده از ظرفیت های موجود برای مقابله با بحران جهانی ، بانک مشترک ایران و ونزوئلا گشایش یافت

لاریجانی: مشکلات ایران و آمریکا با حرف های عاطفی حل نمی شود

کاهش قیمت مسکن و اجاره بها در سال جدید