بهروز شعیبی در این‌ باره به خبرنگار مهر گفت: فیلم در مرحله میکس نهایی است. موسیقی را سعید انصاری ساخته، صداگذاری را رحیمه شجاعی انجام داده و نازنین مفخم آن را تدوین کرده است. "بال‌های خوشبختی" به زودی آماده نمایش می‌شود و اولین‌بار در جشنواره فیلم کودک همدان روی پرده می‌رود.

این کارگردان و بازیگر ادامه داد: "بال‌های خوشبختی" برای مخاطب خانواده و کودک ساخته شده است. فیلم‌هایی را که برای کودکان یا به بهانه آنها ساخته می‌شود دوست دارم و در "بال‌های خوشبختی" سعی کرده‌ام در این مسیر حرکت کنم و فیلمی بسازم که خانواده‌ها با آن ارتباط برقرار کنند.

وی درباره اکران عمومی این فیلم گفت: فیلم کودک و نوجوان همیشه مخاطب داشته، اما متاسفانه شکل عرضه این آثار مطلوب نبوده است. تنها اکران جشنواره‌ای این فیلم مهم نیست و امیدوارم شرایطی فراهم شود که فیلم دیده و قضاوت شود.

کارگردان "بال‌های خوشبختی" درباره فیلم بعدی خود گفت: همراه با سعید اصغرزاده روی دو طرح کار کرده‌ایم که تا دو ماه آینده درباره یکی از آن‌ها به نتیجه قطعی می‌‌رسیم و فیلم بعدی را بر اساس یکی از این فیلمنامه‌ها می‌سازم.

سعید پورصمیمی، زهرا سعیدی، محسن قاضی‌مرادی، امیرحسین عسگری، میلاد کیمرام، مهدی باطبی، حمید مولوی، احمد یاوری شاد، سعید شورجه، منوچهر یکتاوثوقی، منوچهر هنردان و آناهیتا همتی بازیگران "بال‌های خوشبختی" هستند.

عوامل تولید این پروژه عبارتند از فیلمنامه‌نویس: سعید اصغرزاده و شعیبی، تصویربردار: فرشاد محمدی، صدابرداران: فرزام منطقی و محمد صالحی، مدیر تولید: محسن سراب، برنامه‌ریز: امیر سلیمانی، طراح گریم: فاطمه کمالی، عکاس: جلال حمیدی، طراح صحنه و لباس: مهری عطایی و مدیر روابط عمومی: فرناز زارعی، محصول وراهنر.