حسن قشقاوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اخبار منتشر شده به نقل از وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر دیدار محمد مهدی آخوند زاده معاون وزیر امور خارجه ایران و ریچارد هالبروک نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در حاشیه اجلاس افغانستان در لاهه گفت: هیچ گونه دیدار و گفتگویی اعم از رسمی، غیر رسمی، تشریفاتی و غیر تشریفاتی میان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در حاشیه این اجلاس صورت نگرفته و خبر منتشر شده در این رابطه تکذیب می شود.

وی در پاسخ به سئوال مهر درباره خبر ارائه نامه ای از سوی هیئت آمریکایی به هیئت ایرانی در حاشیه اجلاس لاهه نیز گفت: چون دیدار و گفتگویی بین نمایندگان دو کشور صورت نگرفته است طبعا نامه ای نیز از سوی طرف آمریکایی به ایران داده نشده است.

خبرگزاری‌های خارجی به نقل از وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شدند فرستاده ایران در اجلاس لاهه با نماینده ویژه باراک اوباما دست داده و آمریکایی ها نامه ای به هیأت ایرانی داده اند که در آن درخواست هایی درباره "سه شهروند آمریکایی که نمی توانند از ایران به آمریکا بازگردند" مطرح شده است.

بی بی سی در این باره گزارش داد: هیلاری کلینتون در یک نشست خبری اعلام کرد که ریچارد هالبروک، نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور افغانستان و پاکستان ملاقاتی مختصر با محمدمهدی آخوندزاده، معاون وزیر امور خارجه ایران داشته و آن دو در فضایی صمیمی با هم دست داده و قول داده اند که در آینده تماس خود را حفظ کنند.

این خبر در حالی منتشر شد که در روزهای اخیر همواره در اظهار نظرها و موضع گیری های سیاسی از سوی مقام های غربی چنین وانمود شده است که تغییراتی در رویکرد واشنگتن در برقراری رابطه و مذاکره با تهران بوجود آمده و امکان مذاکره میان مقامات دوطرف در حاشیه اجلاسهایی چون اجلاس مسکو و اجلاس اخیر لاهه وجود دارد، اتفاقی که با وجود ادعای رسانه‌های غربی، طبق اعلام مقامات ایرانی، رخ نداد.