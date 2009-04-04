علی احمدی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این مفصلها ارتباطات مشترکان را ایجاد می کند، گفت: ایجاد هرگونه شکستگی در این مفصلها اختلالاتی را در ارتباطات مشترکان ایجاد می کند از این رو در تولید این مفصلها باید از موادی استفاده شود که انعطاف پذیر باشند.

وی با تاکید بر اینکه محققان شرکت کراکینگ با استفاده ار فناوری نانو موفق تولید این ماده شدند، افزود: محققان این شرکت با استفاده از نانوذرات سیلیکا موفق به تولید مفصلهایی شدند که دارای مقاومت بالا در برابر ضربه هستند.

احمدی اندازه ذرات نانو سیلیکا را حدود 50 تا 100 نانومتر ذکر کرد و اظهار داشت: این ذرات خواص ریولوژیکی مناسبی را در در این مفصلها ایجاد کرده است.

مجری طرح با تاکید بر اینکه در حال حاضر ماده مشابهی برای تولید این مفصلها در کشور تولید می شود، اضافه کرد: این ماده با استفاده از "اکسیدوزین" تولید می شود ولی مقاومت الکتریکی و نقطه شکست پایینی دارد.

وی به ویژگیهای مفصلهای مخابراتی اشاره کرد و ادامه داد: این مفصلها انعطاف پذیر هستند و امکان شکست در آن بسیار پایین است ضمن آنکه استفاده از آن موجب افزایش عمر مفید زیرساختهای مخابراتی می شود.