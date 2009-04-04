سرپرست پلیس راه استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روز جمعه به رغم تردد حجم بالای خودرو در محورهای فرعی و اصلی استان احتمال بروز گره های ترافیکی متعدد وجود داشت اما با حضور گسترده پلیس راه استان این روز بدون کمترین گره ترفیکی به پایان رسید.

وی عنوان کرد: در پایان روز چهاردهم با توجه به حجم گسترده خودرو در ورودی شهرهای بزرگ استان فقط کمی کندی ترافیکی احساس شد.

سیری متذکر شد: همچنین تعطیلات نوروزی سال 88 با حضور گسترده و فعال پلیس راه در جاده ها و محورهای فرعی و اصلی با کمترین حادثه ممکن به ایستگاه آخر رسید.

سرپرست پلیس راه گیلان در ادامه یادآور شد: در این روز پلیس راه با استفاه از بالگرد، تمام محورهای استان را کنترل و مدیریت کرد تا در صورت بروز گره های ترافیکی یا حوادث احتمالی در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل پیش آمده اقدام شود.