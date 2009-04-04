عادل خدادادنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز گفت: به رغم اینکه اعتبارات اختصاص یافته به خشکسالی به طور عادلانه ای در کشور توزیع نشده ولی بودجه تخصیص داده شده به استان خوزستان مطلوب است.

خدادادنژاد گفت: سال زراعی گذشته که با خشکسالیهای فراوانی همراه بود، سالی سخت برای کشاورزان و مهندسان ناظر استان به شمار می رود.

وی با اشاره به تبعات ناشی از پدیده خشکسالی گفت: کاهش تولید و درآمد روستاییان، تشدید پدیده مخرب گرد و غبار و اثرات نامطلوب زیست محیطی و گسترش آفات گیاهی از جمله پیامدهای ناشی از پدیده خشکسالی در سال گذشته است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان تصریح کرد: خشکسالی سال گذشته فرصتی را فراهم کرد تا کارشناسان و محققان بخش کشاورزی، بیشتر بررسی کنند که چگونه با کمبود آب، مدیریت تولیدات کشاورزی را اداره کنند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه خشکسالی در سال زارعی جدید نیز در استان خوزستان ادامه خواهد داشت بهترین فرصت مهیا شده تا کارشناسان کشاورزی با اصلاح الگوی مصرف در این بخش به خصوص در زمینه آبیاری به اظهارات مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال به سال اصلاح الگوی مصرف عمل کنند.

خدادادنژاد با اشاره به نقش تاثیرگذار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در کاهش پیامدهای ناشی از پدیده خشکسالی گفت: مهندسان ناظر کشاورزی با توجه به خشکسالی سال گذشته به خوبی توانسته اند راهکارهای افزایش راندمان مصرف آب را به کشاورزان و بهره برداران استان آموزش دهند.