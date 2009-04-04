به گزارش خبرنگار مهر، بانک مشترک ایران و ونزوئلا روز جمعه با حضور روسای جمهور ایران و ونزوئلا راه اندازی شد.



این بانک مشترک با سرمایه اولیه یک میلیارد و 200 میلیون دلار کار خود را آغاز کرد که هر یک از دو کشور ایران و ونزوئلا نیمی از این پول را تامین می کنند.

دکتر محمود احمدی نژاد در مراسم افتتاح بانک مشترک ایران و ونزوئلا در تهران گفت: در آغاز بهار شاهد برداشتن گام بلند همکاری دو جانبه دو کشور و تعامل ملتها هستیم.

رئیس جمهور ایران با بیان اینکه همه امیدوار و مصمم به ساختن آینده روشن هستیم، افزود: این در حالی است که کسانی که موجب ظلم و تجاوز و فشارهای سنگین به جامعه بشری بودند، امروز مایوس تر از همیشه هستند.

وی با اشاره به اینکه اندیشه خودخواهی، تجاوز و امپریالیستی به تاریخ پیوسته است و این گونه اندیشه ها نمی تواند مرده لیبرالیسم را زنده کند، چراکه اندیشه خودخواهی، تجاوز و امپریالیستی براساس تنفر، خودخواهی و استکبار پایه ریزی شده است و برهمین اساس، مرگ آنها را باید حتمی دانست.

احمدی نژاد با بیان اینکه گروه دو به نمایندگی از همه ملتها در تلاش است تا دنیای پر از زیبایی برقرار نماید، آغاز به کار بانک مشترک ایران و ونزوئلا را بسیار ارزشمند و اثرگذار دانست.

بانک جهانی از ابزارهای امپریالیسم است

همچنین هوگو چاوز رئیس جمهوری بولیواری ونزوئلا نیز در این مراسم تولد بانک مشترک ایران و ونزوئلا را یک واقعه تاریخی ذکر کرد و افزود: اجلاس گروه 20 بدون هیچ موفقیتی و بدون اینکه راه حلی برای دنیای حاضر و بحران مالی آن بیابد، به کار خود پایان داد.

وی افزود: آنها تصمیم گرفتند که مجددا برای حل بحران مالی پول به اقتصاد تزریق نمایند، یعنی تصمیم گرفتند که مقصر اصلی بحران را تقویت نمایند و صندوق بین المللی پول را تقویت کنند.

هوگو چاوز بانک جهانی را از ابزارهای امپریالیسم خواند و افزود: هم اکنون پایان امپریالیسم فرا رسیده است و بر خرابه های آن باید جهانی دیگر ساخت.

وی افزود: ما در حال ارائه راه حل برای تقویت اقتصاد و افزایش همکاری و توسعه اجتماعی هستیم.



