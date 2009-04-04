به گزارش خبرگزاری مهر، شالکه در هفته بیست و ششم رقابت های بوندس لیگا در زمین آرمنیا بیله فلد به برتری 2 بر صفر دست پیدا کرد. برای تیم میهمان در این دیدار جفرسون فارفان (45) و کوین کورانی (90) گل زدند تا شالکه با 40 امتیاز به رده هفتم جدول رده بندی رقابت های بوندس لیگا صعود کند.

در ادامه این رقابت ها امشب بازی های زیر برگزار می شود:

* بوخوم - اشتوتگارت

* اینتراخت - انرگی کوتبوس

* هامبورگ - هوفنهایم

* هرتابرلین بروسیا دورتموند

* ولفسبورگ - بایرن مونیخ

بازی های فردا هم به ترتیب زیر پیگیری خواهد شد:

* کلن - بایر لورکوزن

* کارلسروهه - مونشن گلادباخ

* وردربرمن - هانوفر

جدول رده بندی:

1- هرتا برلین 49 امتیاز

2- بایرن مونیخ 48 امتیاز(تفاضل گل 12+)

3- ولفسبورگ 48 امتیاز(تفاضل گل 11+)

4- هامبورگ 48 امتیاز (تفاضل گل 2+)

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16- مونشن گلادباخ 22 امتیاز

17- انرگی کوتبوس 20 امتیاز

18- کارلسروهه 17 امتیاز