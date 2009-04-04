غلامرضا حسن بیگلو در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان اینکه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بزرگترین شرکت تابعه وزارت نفت و عمـده تـرین تـولیـدکننـده نفت و گاز کشور است، افزود: در سال گذشته به طور متوسط روزانه سه میلیون و 200 هزار بشکه نفت معادل بیش از 80 درصد کل نفت تولیدی کشور در حوزه عملیاتی این شرکت تولید شده است.

وی مدیریت یکپارچه منابع هیدروکربوری را از مهمترین اهداف شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ذکر کرد و ادامه داد: این مهم به منظور تولید نفت و گاز با رعایت اصل صیانت از مخازن، افزایش بازیافت نهایی، عدم تولید گاز از کلاهک گازی مخازن نفتی، رعایت تناسب و تعادل در تولید از بخشهای مختلف و تولید متعادل و همزمان از مخازنی که شبکه آبده مشترک دارند در راس فعالیتهای این شرکت در سال جدید قرار دارد.

حسن بیگلو، حفظ کیفیت نفت خام را از دیگر اهداف مهم شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در سال 88 ذکر کرد و گفت: برای تحقق این مهم ایجاد واحدهای نمکزدایی و احداث تاسیسات هیدروژن سولفوره زدا از اهم پروژه های در دست انجام این شرکت است که طبق برنامه زمانبندی اجرا و به بهره برداری می رسد.

وی افزود: در بخش احداث پروژه های نمک زدایی سه طرح عمده در دست انجام است که در قالب این سه طرح هفت واحد جدید احداث می شود، چهار واحد توسعه داده شده و دو واحد دیگر نیز بهینه سازی می شود.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب یادآور شد: در سال گذشته تلاشهای چشمگیری در زمینه تامین وضعیت ایمن نفتهای صادراتی و پالایشگاهی در حوزه های عملیاتی جنوب انجام شده است.

حسن بیگلو ادامه داد: با ایجاد پروژه های خطوط لوله اصلی ضروری و انجام طرح جامع بازرسی و تعمیرات خطوط انتقال، رفع تنگناهای تلمبه خانه های نفت و جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت با مجموع پروژه های مربوطه، کار تامین وضعیت ایمن نفتهای صادراتی و پالایشگاهی در سال گذشته انجام شده است.

وی خاطرنشان ساخت: همچنین در سال گذشته، با تلاشهای انجام شده از سوی کارکنان مناطق نفتخیز جنوب حداکثر مایعات گازی و اتان مورد نیاز واحدهای پائین دستی و گاز مورد نیاز تزریق به میادین استحصال و تامین شده است.