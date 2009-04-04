به گزارش خبرگزاری مهر، میرحسین موسوی در جمع مسئولان استانی ستادهای انتخاباتی‌اش گفت: ما همه امسال دور هم برای تغییر اساسی جمع شده‌ایم. میل به تغییر از روی هوا و هوس نیست. بلکه به دلیل نیازی است که احساس می‌کنیم کشور به آن دارد. افرادی که به این مسئله فکر می‌کنند و در اینجا حضور دارند چنین چیزی را در ذهن دارند که روندها، روندهای مناسبی برای پیشرفت کشور نیست و خطراتی متوجه کشور است و برنامه‌هایی که اجرا می‌شود، شایسته خواسته‌های به حق مردم نیست.

وی با تاکید بر اینکه نمی‌خواهد یاس ایجاد کند بیان کرد: انقلاب اسلامی تا کنون دستاوردهای بزرگی داشته و دارد و اثرات این دستاوردها ادامه پیدا خواهد کرد و از بین رفتنی نیست. از جمله اینکه ما استقلال استثنائی در جهان داریم و نظام بسیار کهن و ریشه دار استبدادی را ریشه کن کردیم و فضای آزادی را در کشور حاکم کردیم. در میان ملت ما اعتماد به نفسی برای ایستادگی، مقاومت کردن و وارد فضای جهان امروز شدن ایجاد شده است و حالت انفعالی را که قبل از انقلاب در کشور وجود داشت از بین رفته است که اینها سرمایه‌های بزرگی است.

نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس افزود: ما سرمایه‌های دیگری چون سرمایه‌های اقتصادی، فرهنگی و... هم اندوخته‌ایم و همه اینها برای ما امیدوارکننده است. آنچه باعث این حرکت شده و ما دور هم جمع شده‌ایم، این است که حرکت‌ها متناسب با عظمت انقلاب و اهدافی که انقلاب اعلام کرده است و ظرفیت‌هایی که انقلاب ایجاد کرده، نیست و چه بسا انحرافاتی هم در این رابطه وجود داشته باشد.

موسوی ادامه داد: همه ما اشاراتی هم به اول انقلاب داریم. این به دلیل حس نوستالژیک نسبت به گذشته نیست که دوران خوش و خوبی داشتیم بلکه برای این است که برخی از آرمان‌های اساسی‌ ما که بر اساس آن انقلاب اسلامی پیروز شد و قدرت یافت هنوز این ظرفیت را دارد که به کارگرفته شوند تا با تکیه بر آنها بسیاری از شبهات را کنار بزنیم.

بی‌اعتنایی به قانون مهم‌ترین مشکل فعلی است

موسوی با طرح این سوال که آیا اسلامی که معرفی می‌کنیم در برخی برنامه‌هایمان با آنچه که اول انقلاب می‌گفتیم، سازگاری دارد یا نه؟ تاکید کرد: اضافه‌ بر آن مشکلاتی هم در سطح کشور داریم که مخصوصا اگر بعضی از آنها ادامه یابد خطرزاست.

وی ادامه داد: نمی‌خواهم بگویم این مشکلات عمدی است یا بر اساس سوءنیت اتفاق می‌افتد، اما به هر دلیل که ایجاد شده است، آثارش برای کشور ما خطرزاست. به همین دلیل باید به آنها توجه کنیم از جمله این موارد بی‌اعتنایی به قانون است که مهم‌ترین مشکل در حال حاضر محسوب می‌شود.



موسوی توضیح داد: اگر ما در کشور عادت و رویه‌ای ایجاد کنیم که ارکان نظام و آنچه که طراحی کردیم، نفی شود و عادت کنیم قوانین و مقرراتی برای ما مصوب شود و ما آنها را دور بزنیم و چون با سلیقه ما سازگار نیست، رعایت نکنیم و این کار 5 یا 10 سال ادامه پیدا کند، معلوم نیست که در این مدت چه چیزی برای نظام باقی می‌ماند. در شرایطی که قانون، مجلس و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بی‌اعتبار می‌شود و این رویه و عادت ‌شود، همه چیز برای چنین کشوری امکان‌پذیر است و هر نوع اتفاقی را می‌توان پیش‌بینی کرد.

نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس افزود: در ارائه بودجه، در مورد پاسخگویی به گزارشات دیوان محاسبات، مصوبات مجمع تشخیص مصلت نظام و در رابطه با نوع برخورد ما با اسناد فرا دستی مثل سند چشم انداز 20 ساله یا برنامه 4 ساله و... مواردی را می‌یابیم که در آنها به طور روشن از الزامات این نوع اسناد و قوانین سرباز زدیم.

موسوی ادامه داد: دیوان محاسبات به عنوان مهم‌ترین دستگاه ناظر به بودجه کشور گزارش می‌دهد و بحث چند هزار تخلف که در بخشی از آن‌ها فراتر رفتن از قوانین و عدم واریزی یک میلیارد و 150 میلیون دلار به خزانه کشور وجود دارد، مطرح می‌شود. اگر دقت کنیم می‌بینیم که مهم‌ترین وظایف مجلس تصویب بودجه و نظارت بر نحوه اجراست. مجلس از طریق بودجه، دولت را کنترل می‌کند و سیاست‌هایش را اعمال می‌کند. برای درست اجرا شدن این بودجه دستگاه عریض و طویلی مطابق قانون داریم که در مجلس عمل می‌کند که شاید مهم‌ترین دستگاه نظارتی کشور باشد. گزارشی می‌دهد که رسمی هم هست، در این موارد اگر ما موضوع را هم قبول نداشته باشیم، باید دلایل و اسناد و مدارک روشنی را ارائه دهیم که به طور مشخص در کدام مورد دیوان محاسبات اشتباه کرده است؛ ولی می‌بینیم دوباره ادعا می‌شود چنین چیزی نبوده است و دیوان محاسبات کشور به طور علنی در سطح عموم مطرح می‌کند که دولت این میزان تخلف را داشته است و حتی حاضریم در صدا و سیما هم مناظره کنیم.

موسوی گفت: نمی‌خواهم در مورد این که این پول کجا هزینه شده است، بگویم که خدای نکرده در جیب کسی رفته است. گرچه این مسئله را برای عموم مردم نمی‌شود، توضیح داد و بنده فکر نمی‌کنم خدای نکرده سوءاستفاده‌ای شده باشد، اما بالاخره تخلفی در این جا اتفاق افتاده است. خود این مسئله در سطح عموم مطرح می‌شود و غیر از مضمون این مسئله که اشاره کردم، ظاهر قضیه این است که بالاخره مجلس الزامی کرده است که اجرا نمی‌شود و پاسخ درست داده نمی‌شود. فرض کنید این مسئله 10، 20 یا 30 مرتبه تکرار شود و تخلف از قانون یک رویه شود. فکر نمی‌کنید در آن شرایط همه چیز امکان‌پذیر است که رخ دهد؟

یک لیست به مجلس وملت داده شود که حدود270میلیارددلار پول نفت کجا هزینه شده است؟

موسوی همچنین به مسئله سیاست‌ها نیز اشاره کرد و افزود: راجع به این مسئله بحث و گفتگوی زیاد وجود دارد که قابل تامل هم هست. بعد از این که ستادها در استان‌ها فعال می‌شوند با این مسئله رو به رو خواهند شد و باید پاسخی برای مردم داشته باشیم. از جمله آن‌ها این است که ظرف این 4 - 3 سال اخیر ما به اندازه یک سوم کل درآمد نفتی کشور در عرض 30 سال درآمد داشتیم و این سئوال هنوز برای ما باقی مانده است که این پول کجا خرج شده است؟ نمی‌خواهم وارد این بحث شوم که پول خوب یا بد خرج شده است. فقط می‌خواهیم یک لیست و سندی به مجلس و ملت داده شود که ما حدود 270 میلیارد دلار پول نفت را کجا هزینه کردیم و صرف چه کردیم؟

اطلاع از نحوه صرف ذخایر ارزی حق مردم است

وی گفت: می‌خواهم اشاره دیگری کنم؛ یکی از مشکلات دیگرمان، این است که بر خلاف عهدی که با مردم داشتیم که همه چیزمان در مقابل مردم شفاف و روشن باشد، دائم به سمت پنهان کاری بیشتر در مقابل مردم پیش می‌رویم. نمونه‌اش هم همین مسایل است که عرض کردم. آنها که فرنگ نشسته‌اند و محاسبات دقیقی دارند، یقینا می‌توانند محاسبه کنند که ما چقدر ذخیره ارزی داریم یا نداریم ولی کارشناسان مسوول و دلسوز کشور و نمایندگان کشور و مردم ما به دلیل این‌که اطلاعات پنهانی و سری است، اطلاعی از آن ندارند. فقط صرف گفتن این که برای چند دوره دولت‌های بعدی هم ذخیره ارزی داریم که نمی‌تواند قانع‌کننده باشد زیرا بر اساس آگاهی و واقع‌بینی، ملت می‌تواند راه خود را انتخاب کند. به فرض که ما اشتباه کرده و ذخایر ارزی را جای خوبی هم صرف نکرده باشیم و ریخت و پاش هم کرده باشیم و از بین رفته باشد، حق مردم این است که از آن اطلاع داشته باشند. باید بدانیم مردم با حکومت و نظام دشمن نیستند ولی طالب صداقت و شفافیت هستند.

مهندس موسوی ادامه داد: وقتی اطلاعات غیرشفاف یا غلط می‌دهیم و به طور اجمالی می‌گوییم که برای چند دوره دیگر ذخایر ارزی داریم نه ملت می تواند جهت‌گیری درستی در مورد رویدادهای آتی داشته باشد و نه کارشناسان می‌توانند در این زمینه کار کنند. شبیه این مسایل را زیاد داریم. رهبر گرامی انقلاب اعلام کردند که امسال سال اصلاح الگوی مصرف است؛ در این رابطه بحث و گفتگوهای زیادی صورت خواهد گرفت و یکی از مهم‌ترین شعارهایی است که در سال‌های اخیر داده شده و واقعا دقت در آن می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند.

الگوی مصرف در منابعی که در دست دولت است باید بازبینی شود

وی اظهار کرد: یکی از مواردی که در آن الگوی مصرف باید بازبینی شود، نحوه مصرف منابعی است که در دست دولت است. دولت دارای بزرگترین منابع است و خود بزرگترین مصرف‌کننده است. موسوی با بیان اینکه دولت باید الگوی مصرفی برای منابع کشور داشته باشد توضیح داد: مصرف منابع کمیاب برای مقاصد کوتاه مدت و اغراض سیاسی فاجعه ایجاد می‌کند. به تعبیر دقیق‌تری باید بگوییم این منابع کمیاب که در دسترس ماست و از جمله آنها درآمدهای نفتی است و بودجه و درآمدهای مالیاتی است، باید با سیاست‌گذاری دقیق تخصیص داده شود؛ در مورد کمیت آنها بحث شود و اینکه چه الگویی فراتر از سلیقه‌های انتخاباتی یا اغراض سیاسی کوتاه مدت برای مصرف آن داریم که نکته مهمی است وگرنه ما دائم در مظان اتهام هستیم که منابع را هدر می‌دهیم و در جاهای غیرمعمول استفاده می‌کنیم.

وی افزود: وقتی از منزلت‌های سیاسی موقعیت‌های خودمان به جا استفاده نمی‌کنیم و برای مقاصد کوتاه مدت و منافع کوتاه مدت استفاده می‌کنیم، باز هم اتلاف منابع داریم. برای نمونه مساله مسابقه فوتبال ایران - عربستان که در کشور ما حساس است را ببینید. هنجارهایی در مسیر ورزش بین‌المللی حاکم است که معمولا به صلح و دوستی بین کشورها کمک می‌کند و رقابتی بین کشورها ایجاد می‌شود. از نظر جامعه‌شناسی این بحث مطرح شده است که جای دعواها و جنگ‌های قدیمی را مبارزات و مسابقات گرفته است و البته ارزش‌های زیبایی هم در این بین هست و شور و نشاطی در میان ملت‌ها ایجاد می‌کند.

استفاده سیاسی از ورزش، نوعی اسراف در استفاده از منزلت‌ها و مسئولیت‌هاست



موسوی گفت: وقتی ما استفاده سیاسی از ورزش می‌کنیم، این رفتار، وجهه زیبای ورزش و مسابقات ورزشی را تبدیل به مسئله سیاسی می‌کند. مثل مسابقات اخیر ما با جمهوری اذربایجان یا عربستان. چرا باید طوری عمل کنیم که باخت یا برد ما از جنبه عادی خارج شود و باخت ما به عنوان باخت نظام در مقابل این یا آن کشور تلقی ‌شود؟ اینکه سعی می‌شود در جهان تا اندازه ممکن، ورزش از سیاست به دور نگه داشته شود، به دلیل این نوع مسایل است. اینها نوعی اسراف در استفاده از این منابع کمیاب و از این منزلت‌ها و مسوولیت‌هاست که باید این مسئله را در رابطه با هنرمندان، دانشگاهیان و دانشمندان و استادان مورد دقت قرار دهیم.

وی با تاکید بر اینکه مسئله فقط ورزش و ورزشکاران نیستند، افزود: همه گروه‌های مرجع از جمله دانشمندان و دانشگاه‌ها و دست‌اندرکاران تکنولوژی‌های برتر ما در معرض چنین آسیب‌هایی هستند.

وی ادامه داد: نظام باید از همه گروه‌های مرجع و همه قهرمان‌هایش تقدیر به عمل آورد، بزرگداشت برای همه دانشمندانش داشته باشد تا در جوانان، نیرومندی و توانمندی را رواج دهد و در دانشمندان و استادان دانشگاه برای پژوهش‌ها، نوآوری‌های بیشتری فعال شود. اما وقتی که همه اینها را برای اهداف سیاسی کوتاه مدت به کار می گیریم به شدت به اهداف اصلی کشور در این رابطه ها لطمه وارد می‌کنیم.

در مواردی که تلاش و ثبات مدیریت داشته‌ایم، پیشرفت خوبی کسب کرده‌ایم

موسوی افزود: ما در سال‌های اخیر در مواردی که تلاش و ثبات مدیریت داشته‌ایم، پیشرفت خوبی کسب کرده‌ایم. تکنولوژی هسته‌یی و صنایع موشکی و سلول‌های بنیادی جزو آنها هستند. سال گذشته سال رشد و شکوفایی این استعدادهایی بود که از طریق رهبری اعلام شده بود و پیشرفت‌های خوبی داشت و از کسانی که به این مساله کمک کردند باید تقدیر کنیم. از خود دولت هم که زحمت کشیده، باید تقدیر کنیم.

موسوی ادامه داد: ولی اگر از همین دستاوردها بخواهیم استفاده سیاسی برای انتخابات کنیم، ضربه می‌خوریم و به اصل مسئله لطمه می‌زنیم. ما نباید به صورت ابزاری به مدیران و دانشمندان نگاه کنیم.

هشدار به ستاد های انتخاباتی درباره سوءاستفاده از موضوع زنان ، جوانان ، ورزش و هنر

موسوی در ادامه در مورد تبلیغات ستاد انتخاباتی خود نیز گفت: ستادهایی که تشکیل شده است، باید توجه کنند که مبادا از نیروهای ملی و ظرفیت‌های خوب انسانی و ارزش‌های اخلاقی در جامعه خدای نکرده استفاده نابه‌هنگام و سوء کنیم و از عواطف مردم بهره‌برداری غیرعادی ببریم. ما به چیزهایی که مردم توجه دارند باید توجه کنیم؛ ازجمله موضوعات مربوط به خانم‌ها، جوانان، ورزش و هنر و... و توجه ما به این مسایل باید در حد معمول خود باشد و ظن سوءاستفاده از این ظرفیت‌ها برای یک بار مصرف کردن ظرفیت‌ها در انتخابات نرود که همه ان‌شاءالله این را رعایت خواهند کرد.

متاسفانه پنهان کردن اطلاعات تبدیل به یک تکنیک شده است

وی یکی از دلایل فساد در کشور را عدم شفافیت خواند و بیان کرد: شفافیت‌سازی نکته‌ای است که ما باید در سطح ملی دائم خواستار آن شویم تا هر دولتی را که در آینده می‌آید شاید برای این قضیه متعهد کند. ما باید به سمت شفافیت کامل پیش برویم و مردم را محرم بدانیم. اطلاعات مربوط به بودجه، ارز، معاملات نفتی و پیمان‌هایی که داده می‌شود باید در اختیار مردم قرار گیرد. اما امروز حتی گاهی این اطلاعات در اختیار متخصصان هم قرار نمی‌گیرد. ما از مافیای نفتی بحث کردیم اما امروز که این جا نشسته‌ایم به هیچ وجه دست ما به اطلاعات مربوط به نفت و قراردادهای نفتی نمی‌رسد و حتی مجلس هم از بسیاری از این قراردادها اطلاع ندارد. اینها باید برای مردم بازگو و گفته شود، این به نفع مردم است. البته نمی‌خواهم بگویم که در این زمینه‌ها خلافی شده است اما خود عدم شفافیت ضایع کردن حقوق مردم است. شبیه این مسئله را زیاد داریم. همین بودجه‌ای که داده شده است، کمترین رقمی که گفته می‌شود در مورد کسری آن چیزی حدود 20 هزار میلیارد تومان است و حتی بیش از 40 هزار میلیارد تومان عنوان می‌شود که مرکز مطالعات مجلس هم آن را بیان کرده است.

وی با بیان این که متاسفانه پنهان کردن اطلاعات تبدیل به یک تکنیک شده است، گفت: نظام اجرایی و اقتصادی ما واقعا به راه درست نمی‌رود مگر این که ما دست از این کارها برداریم. اگر کسری داشته باشیم و آن کسری علنا مطرح شود کمی دردآور هم هست اما اگر در مجلس گفته شود و مقداری دولت و مجلس خود را جمع کنند و راه حلی برای آن جسته شود، بهتر از این است که کسری‌ها را تحت عناوین مختلف و تکنیک‌های گوناگون پنهان کنیم. نمی‌خواهم بگویم این تکنیک یا شیوه تازه ایجاد شده است اما در سال‌های اخیر غلظت عجیبی پیدا کرده است. خود این مسئله باعث می‌شود که نتوان داوری درستی هم در سطح مردم داشت و هم دولت و مجلس را دچار مشکل می‌کند و بحران‌های اقتصادی را ادامه‌دار می‌کند.

مردم بین گرایش اصلاح‌طلبانه و ارزش‌های بنیادی خود تناقض نمی‌بینند

موسوی ادامه داد: با همه نیروهای سیاسی در سطح جامعه می‌خواهیم همکاری داشته باشیم، من این مساله را کلیدی می دانم که در سطح جامعه شعارهای اصلاح طلبانه و پایبندی به اصول توامان وجود دارد، این نگاه جنبه کلیدی برای وحدت آینده ما دارد و ما روی این مساله تاکید خواهیم کرد. مردم خوب کشور ما و مردمی که رای را در صندوق‌ها می‌ریزند و مردمی که حق به گردن همه دارند هم ارزش‌های زیبای اصلاح گرایانه را می‌پذیرند و قبول دارند و هم این که این اصلاحات را بر گرفته از ارزش‌های بنیادی خودمان می‌دانند و تناقضی بین این گرایش و ارزش‌ها نمی‌بینند. مردم ما نه می‌خواهند دفاع مقدس را از یاد ببرند و نه حاضرند پشت به مقدسات خودشان بکنند و نه حاضرند که در زمینه پرونده هسته‌ای به کسی باج بدهند. در عین حال عموم مردم دوست ندارند که در کشور آزادی بیان نباشد، روزنامه ها بسته شوند و یا در این زمینه‌ها مشکلاتی داشته باشیم یا به جوانان و فرهنگ آنها احترام نگذاریم یا جامعه فرهنگی خودمان را آنچنان که هست نتوانیم درک کنیم.

وی افزود: عموم مردم ما هم روی جمهوریت تکیه دارند و هم روی اسلامیت، این دو از هم جدایی ناپذیرند. نمی‌شود با تفکیک از هم آنها را مطرح کرد. این مساله جنبه استراتژیک و اساسی برای کشور ما دارد. هر کدام از اینها جدا از هم مصرف شوند، فاجعه‌ای برای کشور ما خواهند بود. اعتقاد باطنی من است که بدون اسلامیت یقینا جمهوریت جز یک جمهوری وابسته به قدرت‌های خارجی نخواهد بود و بدیلی برای جمهوری اسلامی وجود ندارد. همان طور که اگر بدون جمهوریت، اسلامیت را مطرح کنیم، با اسلامیت تحجری که نمی‌تواند به مسایل روز و حکومتی و مسایل فرهنگی جهان پاسخ دهد، روبه رو و غرق در مسایل خرافی و انحطاط‌‌آور خواهیم شد.

موسوی اظهار کرد: همان طور که زمانی حضرت امام فرمود "جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد" این موضوع برای ما جنبه حیاتی دارد. مردم به همین ترتیب این را قبول می‌کنند و آنها که رای می‌دهند همان گونه این را می پذیرند. روی این شعار می‌شود ایستاد. این شعار می تواند باعث شود نیروهای سیاسی هم به هم نزدیک شوند. زمانی شعار «اشدا علی الکفار و رحماء بینهم» را خیلی می‌خواندیم اما اکنون در فضای جامعه ما، گروه‌ها صف خود را از هم جدا می‌کنند و این به نفع کشور ما نیست. در ستادها باید همه نیروهای مخلص که به انقلاب اعتقاد دارند و امام، رهبری، قانون اساسی، جمهوریت ، اسلامیت و مردم سالاری را قبول دارند، وارد شوند.

وی افزود: بالاخره این انتخابات خواهد آمد و خواهد گذشت. اما نباید طوری عمل کنیم که در جامعه و صفوف ملت، تفرقه و جدایی ایجاد شود. نیروهای سیاسی بالاخره با هم کنار می آیند و صحبت می کنند؛ اما اگر شکاف‌هایی که در نیروهای سیاسی است به بدنه ملت منتقل شود آن زمان جمع کردن این مساله دشوارخواهدبود.

ما آمده‌ایم برای پیروزی

موسوی گفت: باید رسالتی در خودمان احساس کنیم که سعی کنیم چنین چیزی نباشد. نوع تبلیغات، بحث‌ها و گفت‌وگوها نباید ایجاد کینه و عناد در جامعه بکند. ما آمده‌ایم برای پیروزی؛ تا آخرین لحظه خواهیم ایستاد و تلاش خواهیم کرد و نتیجه را هم به خدا می‌سپاریم. ما راه درست خودمان را خواهیم رفت و آنچه را درست است خواهیم گفت و تلاش خواهیم کرد که حرف ما از روی انصاف باشد. تهمت‌زننده نباشد. شما نیز تلاش کنید و اگر بداخلاقی‌هایی دیده شد، ستادها با سعه صدر برخورد‌کنند.



مهندس موسوی سپس به پرسش های مسوولان استانی ستادها پاسخ داد.



وی در پاسخ به این پرسش که راهکارهای عملی برون رفت از شرایط اقتصادی امروز چیست؟ گفت: برنامه اقتصادی در آینده داده خواهد شد. همان طور که اشاره کردم شرایط خوبی به لحاظ اقتصادی نداریم. تمهیدی در سال جاری باید صورت بگیرد که وضعیت نسبتا با ثباتی از نظر سیاست‌ها پیدا کنیم تا امکان برنامه ریزی مختصری حاصل شود. قطعا برون رفت از رکود تورمی که امروز وجود دارد جز با استفاده از بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار امکان‌پذیر نیست. بحث صرفه جویی‌ها و الگوی مصرفی که رهبری مطرح کردند، بسیار مهم است. بازبینی بودجه یکی از اولویت‌ها خواهد بود که جنبه واقع بینانه‌ای پیدا کند و به تدریج مسایل بانکی و سیاست‌های پولی نیز باید مد نظر قرار گیرد. باید به سمت شرایطی برویم که ثباتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ایجاد شود و هر روز به بهانه‌ای سیاست‌ها عوض نشود؛ به ویژه باید مدیران، احساس اطمینان کنند و امنیت داشته باشند. مدیری که موقعیت متزلزلی دارد، نمی‌تواند کار بزرگی برای کشور انجام دهد.

وی افزود: حمایت از تولید داخلی و صیانت از اقتصاد ملی در مقابل بحران بزرگ اقتصادی جهان قویا دنبال خواهد شد. تورم، بیکاری از مشکلات اساسی اقتصاد کشور است که تنها با عزم ملی و تلاش دولت و کمک مردم عزیز می‌توان بر آنها غلبه کرد. امروزه کار به جایی رسیده است که در حالی که برنج کشاورزان در دست آنها مانده، برنج پاکستانی و هندی در شمال کشور خرید و فروش می‌شود و پسته آمریکایی کم کم به بازارهای داخل راه پیدا می‌کند. اکنون می‌توانید حدس بزنید که در مورد محصولات صنعتی وضع چگونه است!

باید تحرک در حوزه سیاسی خارجی را گسترش دهیم

موسوی در پاسخ به این پرسش که راه برون رفت از چالش‌های بین‌المللی و بازگشت به جایگاه مطلوب و شایسته در جایگاه بین‌المللی چیست؟ گفت: ما باید تحرک در حوزه سیاسی خارجی مان را گسترش دهیم و تمایل خود را برای تعامل با همه جهان با حفظ ارزش‌های خودمان باید اعلام کنیم. از هر نوع ماجراجویی و ایجاد حادثه چه در سطح دیپلماتیک و سطوح دیگر باید خودداری کنیم، این تناقضی با سیاست مبتنی بر اصول ندارد.

وی ادامه داد: ما باید عملیات وزارت خارجه را از روش‌های انفعالی و صرفا پدافندی به روش‌های خلاق و آفندی تغییر دهیم و از همه ظرفیت‌های ملی، اسلامی، تمدنی و بین‌المللی خود بهره بگیریم.

استفاده ابزاری از دین و ایمان مردم به مشروعیت نظام آسیب می‌رساند

موسوی همچنین در پاسخ به پرسشی دیگر درباره‌ پایبندی‌های حکومت در نظام اسلامی گفت: حکومتی که از عنصر مذهب استفاده می‌کند بار سنگین‌تری برعهده دارد. صداقت و صمیمیت در این رابطه و استفاده بهینه و درست و مشروع از همین مشروعیت مذهبی یکی از مهم ترین مسایل است. استفاده ابزاری از دین و ایمان مردم به مشروعیت نظام آسیب می‌رساند. ما نباید ضعف‌های خودمان را با استفاده از احساسات مذهبی مردم جبران کنیم.

رعایت توامان عدالت و آزادی از شعارهای اصلی ماست

وی افزود: بحث رعایت واقعیت توامان عدالت و آزادی نیز یکی از شعارهای ماست. یکی از شعارهایی که مطرح شده و می‌تواند شعار اصلی قلمداد شود بحث "دولت امید با آزادگی و عدالت" است. دو واژه عدالت و آزادی نباید به صورت تقابلی با هم به کار گرفته شود بلکه این دو مفهوم ارتباط عمیقی با هم دارند و ما باید دنبال هر دو باهم باشیم. در مورد عدالت بحث کرده‌ام و در مورد آزادی در آینده بیشتر صحبت خواهم کرد.

موسوی در مورد مسئله انرژی هسته‌ای ایران گفت: پیشرفتی که در مورد تکنولوژی هسته‌ای داریم، می‌تواند مقدمه پرتاب ما به فضای نو و جدیدی باشد و عقب‌نشینی ما نیز عقب‌نشینی مقطعی و در یک مورد نخواهد بود بلکه به طور کامل در بسیاری از پروژه ها مجبوریم عقب نشینی کنیم. داشتن انرژی هسته‌ای صلح آمیز بدون این که فضای جهانی را تهدید کند جزو خواسته‌های راهبردی ماست و گمان نمی کنم هیچ دولتی جرئت داشته باشد در این زمینه قدمی به عقب بگذارد چون با سئوال مردم مواجه خواهد شد. توجه به مصالح دراز مدت الزام می‌کند که در مورد این مسایل و مسایل مشابه به هیچ وجه کوتاه نیاییم.

گوناگونی اقوام در کشور را فرصت و نه تهدید می‌دانم

موسوی در ارتباط با حضور قومیت‌های مختلف در ایران گفت: بنده گوناگونی در کشور خودمان را فرصت و نه تهدید می‌دانم. اقوام ایرانی در طول هزارها سال در کنار هم هویت ایرانی را تعریف کرده‌اند. در واقع تمام این اقوام، جزو و تشکیل دهنده‌ای از واحدهای انفکاک‌ناپذیر وحدت و هویت ملی هستند.

میرحسین موسوی درباره رای‌های خاموش در جامعه تاکید کرد: این آرا ترکیبی است. بخشی از این آرا متعلق به قشرهای پایین دستی است که از همه چیز مایوس شده است. مشکل درمان، مسکن، ازدواج، اعتیاد و بیکاری در این قشر وجود دارد؛ افرادی هستند که دو شیفت و سه شیفت کار می‌کنند یا زن و شوهرهایی هستند که هر دو با وجود کار و فعالیت مشکلات مالی دارند یا خانواده‌ای هست که فرزندانش به سن کار رسیده‌اند و مشکلات بیکاری، مسکن و ازدواج دارند. این افراد رقم بالایی را در جامعه تشکیل می‌دهند. خدمت به مردم رسیدگی به این قشرهاست.

موسوی تصریح کرد: باید کاری کنیم که امیدی در این قشر ایجاد شود. امروز به مساله اعتیاد توجهی نمی‌شود. کافی است چشم باز کنیم و ببینیم که این مساله چگونه بیداد می‌کند. البته طبقات میانی و نخبگان هم جای خود دارد که باید راجع به آن صحبت کرد و به تدریج گفته شود تا آنها بدانند به چه چیزی می خواهند رای دهند.

وی افزود: در مورد تبلیغ و انتشارات گفته‌ایم ستاد ضوابطی دارد و بر اساس آن حرکت خواهد کرد اما مردم در ابتکارات خود آزادند. البته باید نظارت شود. برآیند نباید این شود که عده‌ای آمدند و با پول پیروز شدند، نباید چنین ظنی به ستاد ایجاد شود و باید با سلامت پیش برویم. دیدارهای روزانه و بولتن‌هایی که وضع شده باید در اولویت باشد و اطلاعات به ستادها داده شود بعضی از اینها می تواند انعکاس عمومی داشته باشد.

اصلاح‌طلبی هستم که اصول را گم نمی‌کنم و دائم به آن بر می‌گردم

موسوی درباره استفاده از همه نیروهای مردمی و سیاسی در انتخابات گفت: هر کس جمهوری اسلامی را قبول دارد و طالب همکاری است، می‌توانیم با او کار کنیم. من خیلی دقیق گفتم اصلاح‌طلبی هستم که اصول را گم نمی‌کنم و دائم به آن بر می‌گردم؛ این حرف را در شرایط دفاع مقدس هم می‌گفتم؛ در دوران آقایان هاشمی و خاتمی هم گفتم، الان هم می‌گویم.

باید سطح دشمنی‌ها را از جامعه کاهش دهیم

وی با بیان اینکه احساس خطر کرده‌ام و به صحنه آمده‌ام و با همه نیروهای حزب اللهی و طرفدار انقلاب دوست بوده و هستم اظهار کرد: درست این است کسانی که اسلام ، ایران و انقلاب را قبول دارند در کنار هم باشند. ارتباط ما با همه نیروها اعم از اصلاح‌طلب و اصول‌گرا برقرار است. ما باید سطح دشمنی‌ها را از جامعه کاهش دهیم و صفوف خودمان را برای پیشرفت فشرده‌تر بسازیم.

باعث تاسف است که فعالیت فرهنگی تا این حد کوچک شمرده می‌شود

نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس درباره دوره‌ای که از آن با عنوان «سکوت موسوی» یاد می‌کنند گفت: بنده مسایل فرهنگی را با اهمیت می‌دانستم و آنجا فعالیت داشته‌ام.البته باعث تاسف است که فعالیت فرهنگی تا این حد کوچک شمرده می‌شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه مهم است این که فراوانی نیروهای فرهنگی ما میلیونی است تاثیرگذاری آنها هم به همان نسبت کم نیست. آنها بین قشرهای جوان تاثیرگذارند. من در جایگاهی بوده‌ام که با این مسایل ارتباط داشته ام به همین دلیل وسیع ترین ارتباط را از طریق فرهنگستان هنر با روشنفکران و هنرمندان داشته‌ام. در عین حال از طریق مجامع رسمی نظام و جلسات مشورتی و دانشگاه مسایل سیاسی و اجرایی کشور را دنبال کرده‌ام.



موسوی تصریح کرد: گزارشی معلوم می‌کند که تیراژ سی دی ها در ایران 300 میلیون در سال تخمین زده می‌شود و حدود 200 بازی کامپیوتری در ماه به کشور صادر می‌شود، فکر می‌کنید چقدر روحانی و مسجد داشته باشیم که پاسخ پیام این سیل عظیم را بدهند؟ من فکر می‌کنم ما غفلت‌های زیادی در این زمینه مرتکب شده‌ایم و بسیاری از مشکلات در این سطح است. فکر می‌کنم جمعیت عظیم هنرمندان ممکن است در راس نباشند اما در بدنه هستند و در حوزه فرهنگ با گرایش‌های گوناگون فعالیت می‌کنند. شما به همین سریال‌های تلویزیونی نگاه کنید که چه تاثیراتی بر جای می‌گذارد.

باید اتفاقات و تغییرات در سطح جهان را به رسمیت بشناسیم

وی گفت: یکی از رویکردهایی که وجود دارد جلوگیری از ورود هرگونه تغییرات است. ولی کسی امروزه زورش به ماهواره و اینترنت نمی‌رسد در حالی که سلیقه‌های خانوادگی ما را تغییر می‌دهد. عده‌ای فکر می‌کنند می‌توان جلوی این تغییرات را با زور گرفت اما من فکر می کنم تغییراتی در جهان در حال اتفاق افتادن است. باید این اتفاقات و تغییرات را به رسمیت بشناسیم و آن را واقعی بدانیم و با استفاده از مزیت‌های نسبی خود تا جایی که می‌توانیم اینها را مدیریت کنیم. آزادی بیان و نبستن روزنامه و استقبال از انتشار فرهنگ و اعتماد به روشنفکران و هنرمندان بر اساس این نگاه باید انجام شود.برگشت به تمدن درخشان ایرانی و استفاده از فرهنگ غنی یک ملت بزرگ برای مدیریت این تغییرات درک و زحمت زیادی می‌طلبد و تنها با یک عزم ملی می‌توان کار انجام داد.

تضعیف طبقات میانی می‌تواند تبعات امنیتی داشته باشد

موسوی گفت: یکی از مسایلی که به آن اعتقاد دارم، اعتماد به جوانان و استفاده از ظرفیت آنهاست. تلقی این‌که یک جوان، یک موجود منفعل است و تنها یک گیرنده است و به ارزش‌های بنیادی یکسره بی‌اعتناست، منجر به اشتباهات مهلکی در کشور می‌شود. جوانان سرمایه‌های کشور هستند. باید به مشکلات آنها توجه شود و در عین حال باید به آنها اعتماد کنیم.

وی در قسمتی دیگر از سخنان خود گفت: حمایت از مستضعفان به معنای در نظر نگرفتن اهمیت طبقات میانی نیست. باید طبقات میانی فربه شوند زیرا در سال‌های اخیر این طبقه، لاغر شده است. ما ریزش معناداری به سمت زیر خط فقر داشته‌ایم در حالی که تضعیف طبقات میانی می‌تواند تبعات امنیتی داشته باشد و استقلال و فرهنگ ما را مورد تهدید قرار دهد.