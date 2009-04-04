به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اوپک، بهای سبد نفتی 12 کشورعضو اوپک با 2.82 دلار افزایش نسبت به 47.18 دلار در روز پنجشنبه به 50 دلار در هر بشکه رسید.

این در حالی است که کشورهای عضو این سازمان به منظور متعادل نگه داشتن قیمت جهانی نفت برای انجام یک نشست اضطراری در ماه می آینده اعلام آمادگی کرده اند.

کارشناسان انرژی هدف از برگزاری این نشست را همسوکردن استراتژی کشورهای عضواوپک و بررسی مصوبات نشست رسمی این سازمان در ماه گذشته عنوان کردند.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت در آخرین نشست رسمی خود که چندی پیش در وین برگزار شد، تصمیمی مبنی بر کاهش میزان سقف تولید خود نگرفت.