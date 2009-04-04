به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، یکی از کتاب‌های کتابخانه شخصی آدولف هیتلر رهبر آلمان در دوران نازی‌ها، در یک مزایده عمومی به بهایی گران به فروش رفت.

کتاب مذکور در سال 1712 چاپ شده و یکی از کتابهای کتابخانه شخصی هیتلر بوده است که در محلی امن و پنهان در منطقه "دیر بیرهوف" ایالت باواریا واقع است.

کتاب اخیر را یک سرباز فرانسوی پس از پایان جنگ جهانی دوم به عنوان یادگاری به کشورش آورده بود که اخیراً به فروش گذاشته شد.

این کتاب که 300 سال قدمت دارد اخیراً در یک مزایده در فرانسه به فروش گذاشته شد و به بهای دو هزار و 430 دلار فروخته شد.