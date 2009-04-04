به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی در جمع خبرنگاران یکی از برنامه های امسال حوزه بانکها و بیمه ها را واگذاری بانکها و بیمه های مشمول اصل 44 عنوان کرد و افزود: امسال بقیه بانکها و بیمه ها را خصوصی سازی خواهیم کرد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تمام بانکها و بیمه های مشمول واگذاری سهام آماده خصوصی سازی است و با رعایت ملاحظات بازار سرمایه واگذار می شوند.

وی از واگذاری یکی از شرکتهای بیمه به عنوان شرکت بعدی قابل واگذاری در این بخش خبرداد و گفت: در کمترین زمان می توانیم واگذاری بانکها و بیمه ها را آغاز کنیم و به ترتیب در سالجاری سهام یک شرکت بیمه، یک بانک و سپس بقیه آنها را واگذار خواهیم کرد.

پور محمدی خاطرنشان کرد: به طور قطع واگذاری بخشی از سهام بیمه ها و بانکها در بهار امسال انجام خواهد شد.

آئین نامه بانکهای خارجی

وی همچنین در مورد تصویب و ابلاغ آئین نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران نیز گفت: پیش از این ایران دارای مقررات شفافی برای حضور بانکهای خارجی در کشور نبود؛ به همین منظور مصوبه ای تنظیم شد که بر اساس آن، مشخص شد که حضور بانکهای خارجی و شعب آنها تابع چه قوانین و مقرراتی می تواند باشد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این کار به منظور شفاف عمل کردن آنها و اینکه تحت نظارت بانک مرکزی باشند، صورت گرفته است، بیان کرد: اخذ مجوز به بانکهای خارجی توسط بانک مرکزی صورت می گیرد.

عملکرد خودپردازها در نوروز

وی با رد عملکرد ضعیف دستگاههای خودپرداز بانکها در خدمت رسانی به مردم در ایام پایانی سال گذشته گفت: به منظور ارائه خدمات مناسب توسط دستگاههای خودپرداز در روزهای پایانی سال گذشته به مردم، جلساتی برگزار شد و کار بسیار روان پیش رفت و پول نیز به میزان کافی در دستگاههای خودپرداز قرار گرفته بود.

پورمحمدی از تشکیل کارگروههایی در استانها و مرکز به منظور ارائه خدمات بهتر این دستگاهها به مشتریان خبرداد و گفت: به تمام استانداران نیز ابلاغ شده بود که هر کجا برای دستگاهها مشکلی ایجاد شد، توسط کارگروههای مربوطه این مشکلات حل می شود.

4 برنامه جدید

وی همچنین گفت: 6 نهاد از 7 نهاد پولی و مالی که قرار بود به منظور کمک به ارائه بهتر خدمات پولی و مالی تشکیل شود، راه اندازی شده و تنها یک نهاد باقی مانده است.

وی اضافه کرد: همچنین حوزه معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی 4 برنامه مجزا برای اجرا در سالجاری تنظیم کرده است که به محض نهادینه شدن 7 نهاد پولی و مالی، این 4 برنامه اجرایی خواهد شد.