به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط ، این دوره آموزشی دومین دوره آموزشی مبلغان مسلمان از سوی این مجمع اسلامی در بیشکک پایتخت قرقیزستان است که در آن 28 امام و مبلغ تحت آموزشهای تخصصی قرار می گیرند .

همچنین تحکیم و تثبیت امر به معروف و نهی از منکر و دعوت به بهترینها از دیگر مسائلی است که در این دوره آموزشی مورد توجه قرار می گیرند .

این آموزشها شامل آشنایی با تلاوتهای مختلف قرآن کریم، آشنایی با آموزه ها و تعالیم اسلامی، فتوا است .

مجمع جهانی جوانان مسلمان دوره آموزشی مبلغان و ائمه در جمهوری قرقیزستان را طی هفته آینده برگزار خواهد کرد .