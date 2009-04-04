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۱۵ فروردین ۱۳۸۸، ۹:۳۹

مبلغان مسلمان قرقیزستان آموزش می‌بینند

مبلغان مسلمان قرقیزستان آموزش می‌بینند

دوره آموزشی مبلغان و ائمه جماعات از سوی مجمع جهانی جوانان مسلمان به منظور رشد و ارتقای علمی آنها در جمهوری قرقیزستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط ، این دوره آموزشی دومین دوره آموزشی مبلغان مسلمان از سوی این مجمع اسلامی در بیشکک پایتخت قرقیزستان است که در آن 28 امام و مبلغ تحت آموزشهای تخصصی قرار می گیرند .

همچنین تحکیم و تثبیت امر به معروف و نهی از منکر و دعوت به بهترینها از دیگر مسائلی است که در این دوره آموزشی مورد توجه قرار می گیرند .

این آموزشها شامل آشنایی با تلاوتهای مختلف قرآن کریم، آشنایی با آموزه ها و تعالیم اسلامی، فتوا است .

مجمع جهانی جوانان مسلمان دوره آموزشی مبلغان و ائمه در جمهوری قرقیزستان را طی هفته آینده برگزار خواهد کرد .

کد مطلب 854025

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