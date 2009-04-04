تداوم بحران اقتصادی آمریکا / 5 میلیون نفر بیکار شدند

به گزارش خبرگزرای مهر به نقل از ایندپندنت، دپارتمان کار آمریکا در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد: با افزوده شدن 663 هزار نفر بر تعداد بیکاران آمریکا در ماه مارس، نرخ بیکاری در این کشور به 8.5 درصد افزایش یافت.

این در حالی است که نرخ بیکاری در امریکا در ماه فوریه 8.1 درصد اعلام شده بود.

بر اساس این آمار، از دسامبر سال 2007 تاکنون 5.1 میلیون نفر در آمریکا بیکار شده اند به طوریکه 3.3 میلیون نفرآنها تنها در 5 ماه گذشته کار خود را از دست داده اند که این امر نشان دهنده وخامت روز افزون بحران اقتصادی درآمریکاست.

در همین حال، "کریستین رومر" رئیس هیئت مشاوران اقتصادی کاخ سفید این آمار را تکان دهنده اعلام کرد و افزود: این آمار نشان دهنده تداوم بحران اقتصادی است که تا پایان سال 2009 ادامه می یابد.

وی همچنین از احتمال افزایش تعداد بیکاران آمریکا تا پایان سالجاری میلادی خبر داد.