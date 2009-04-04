جلال شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت سد معبر در شهر سنندج بسیار نگران کننده است و باید هر چه سریعتر برای جلوگیری از گسترش دامنه های این مشکل برنامه ریزی شود.

وی ادامه داد: متاسفانه اقدام به دست فروشی در کنار معابر عمومی شهر سنندج به ویژه خیابانهای پر رفت و آمد یکی از مشکلاتی است که هر ساله دامنه آن گسترده تر شده و تاکنون نیز راه حل مطمئن و قابل اجرایی برای آن ارائه نشده است.

عضو شورای اسلامی شهر سنندج بیان داشت: یکی از مهمترین دلایل افزایش سد معبر در سنندج به افزایش نرخ بیکاری مربوط است و باید تلاش کرد تا با تقویت های زیرساختهای لازم زمینه را برای حذف این مشکل در سطح این شهر فراهم کرد.

شریعتی افزود: با قوه قهریه نمی توان این مشکل را برطرف کرد و بهترین راه حل برای برخورد با آن فرهنگسازی در جامعه و فراهم کردن مکانی مشخص برای امرار معاش این گونه افراد است.

وی خاطرنشان کرد: بارها موضوع سد معبر سنندج در جلسات شورا مطرح شده ولی بدون هیچ گونه نتیجه مشخصی پایان یافته و تاکنون طرح جامعی که بتواند این معضل را برطرف کند از سوی سازمانهای متولی سنندج ارائه نشده است.

عضو شورای اسلامی شهر سنندج عنوان کرد: طرح ساماندهی سد معبر در این شهر نیازمند تعامل و همکاری سایر دستگاه های و سازمانهای متولی است و امیدواریم با توجه به اینکه سنندج مرکز استان کردستان نیز هست هر چه سریعتر برای جلوگیری با این معضل اجتماعی برنامه ریزی شود.