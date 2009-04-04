به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، دربیانیه صادره از سوی وزارت خارجه عراق آمده است : هوشیار زیباری و حسن کاظمی قمی در نشستی درباره روابط دوجانبه ایران و عراق با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.

پیگیری مسائل موجود و به نتیجه رساندن آنها از دیگر اهداف این نشست بود که به زمان دقیق آن در خبر هیچ اشاره ای نشد.

درحالی این نشست بین زیباری و کاظمی قمی برگزار شد که دولت عراق اخیرا فعالیت های دیپلماتیک با کشورهای همسایه خود داشت.

از جمله این فعالیت ها می توان به رایزنی وزیر خارجه عراق با سفیر ترکیه در بغداد به منظور آغاز نشست های شورای همکاری استراتژیک بین دو کشور اشاره کرد.

بعد از سفر تاریخی "عبدالله گل" رئیس جمهوری ترکیه به عراق قرار شد تا در ماه جاری میلادی بین بغداد و آنکارا نشستی به منظور فعال کردن شورای عالی همکاری استراتژیک دو کشور برگزار شود.