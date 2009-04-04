به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اعلامی و آرش اعلامی تدوین "آدم‌های کوکی" را انجام داده‌اند. برای ساخت موسیقی این فیلم با بهرام دهقانیار مذاکره‌ شده و با توافق نهایی ساخت موسیقی شروع می‌شود.



پیش ازاین قرار بود ناصر چشم‌آذر موسیقی "آدم‌های کوکی" را بسازد که به دلیل گرفتاری او در پروژه‌های دیگر، دهقانیار جایگزین چشم‌آذر شد. این فیلم تلویزیونی اوایل اردیبهشت آماده پخش می‌شود.

فیلمنامه "آدم‌های کوکی" را شاهرخ دستورتبار بر اساس طرح شیرین باران نوشته و موضوع درباره فال و فالگیری است. اعلامی فیلمنامه را بازنویسی کرده و محمود عزیزی، شیوا خنیانگر، پویا امینی، فقیهه سلطانی، مارال فرجاد، محمد عمرانی، حامد وحید، شهین تسلیمی، اکبر احمدی و بهرام علیان بازیگران این فیلم هستند.

عوامل تولید پروژه "آدم‌های کوکی" عبارتند از فرشاد گلسفیدی مدیر تصویربرداری، منصور وثوقی دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، سیدسعید احمدی صدابردار، غلامرضا جهانمهر طراح گریم، محمدرضا اعلامی طراح صحنه و لباس، آرش شاه‌محمدی عکاس و وحید حسینی مدیر تولید.

"آدم‌های کوکی" پس از "چهاربهار" دومین فیلم تلویزیونی اعلامی در مقام کارگردان است که فیلم‌های سینمایی "رازها"، "نقطه ضعف" و "آینه" را در کارنامه دارد.