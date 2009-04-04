به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا معتمد با اشاره به برپایی شانزدهمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران افزود: پس از گذشت بیش از 5/2 سال از مصرف داروی سینووکس توسط بیماران مبتلا به ام اس و رضایت کامل تمامی متخصصان مغز و اعصاب از این دارو، داروی رسیژن که مشابه داروی Rebif است به همت متخصصان ایرانی در داخل کشور به تولید انبوه رسید.

وی با اشاره به اینکه کیفیت سینووکس کاملا مشابه نمونه آمریکایی خود (آونکس) است، یاد آور شد: مصرف این دارو که حاصل تلاش محققان و متخصصان کشور است، رضایت بیماران را به همراه داشته است.

به گفته معتمد رسیژن از سوی مرکز تحقیقاتی و تولیدی سیناژن به تولید رسیده که نتایج مطالعات بالینی آن در مقایسه با Rebif که تا کنون توسط دانشگاههای علوم پزشکی تهران و اصفهان نشان دهنده مشابهت کامل این دو دارو از نظر ایمنی و اثر بخشی است که قرار است نتایج یافته های این پژوهش در شانزدهیمن کنگره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران ارائه شود.

شانزدهمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران 29 اردیبهشت تا اول خرداد 88 با حضور جمعی از پزشکان متخصص داخل و خارج کشور در هتل المپیک تهران برپا می شود.