به گزارش خبرگزای مهر، دانشگاه مالاردالن آلمان با همکاری هنرمند سوئدی به نام مایکل گنبرگ در حال خلق روباتی است تا بتوان آن را به منظور بنای یک خانه به ماه ارسال کرد. پروژه خانه در ماه قصد دارد خانه کوچک و روستایی را به نشانه قدرت بالای دستیابی انسان در سطح ماه بنا کند.

روبات پس از خروج از فضاپیما منطقه ای مناسب، مسطح و خالی را یافته و اولین پایه های اولین خانه ماه را پیاده خواهد کرد. این روبات که نام "رنی" برای آن انتخاب شده است به گونه ای ساخته و برنامه ریزی خواهد شد تا بتواند در سال 2012 اتاقی را بر روی سطح ماه بنا کند.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، طراح خانه ماه یکی از هنرمندان سوئدی است که در زمینه معماری و استفاده مفید از فضا به شهرت زیادی دست یافته است.

وی خانه ماه را به رنگ قرمز با حاشیه های سفید طراحی کرده است که در صورت به سر انجام رسیدن این پروژه این بار کشور سوئد برای اولین بار به سطح ماه قدم خواهد گذاشت.