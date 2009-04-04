نسرین محدث در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صنعت برق یکی از صنایعی است که نیاز به سرمایه گذاری و تامین منابع مالی در حجم بزرگ و وسیعی دارد که در این راستا، با بهینه کردن مصرف انرژی برق می توان سرمایه گذاری مورد نیاز در این صنعت را کنترل و بهینه کرد.

معاون مدیرکل دفتر بهبود بهره وری وزارت نیرو افزود: یکی از راههای مورد استفاده جهت ایجاد انگیزه برای مصرف بهینه برق در میان مشترکان، تعرفه های برق است؛ به این معنا که قطعا قیمت گذاری انرژی برق می تواند در جهت دهی به مصرف مشترکان در کلیه شاخه ها اعم از صنعتی، کشاورزی و خانگی موثر باشد.

وی تصریح کرد: انجام بررسی و مطالعه بر روی هزینه تمام شده برق و قیمت گذاری آن براساس اصول علمی و صحیح، می تواند مشترکان را به سمت مصرف بهینه سوق دهد و از میزان نیاز به سرمایه گذاری و منابع مالی به صورت بسیار موثری بکاهد، این درحالی است که این عمل، موجب بهره برداری بهتر از سرمایه گذاریهای موجود خواهد شد.

محدث خاطرنشان کرد: عدم اصلاح تعرفه ها در بخشهای مصرفی مانند خانگی و تجاری قطعا باعث عدم کنترل مصرف و عدم تغییر در شیوه ها و راهکارهای موجود برای بهینه سازی مصرف انرژی خصوصا برق خواهد شد.

وی اظهار داشت: در بخش تولیدی اعم از صنایع و کشاورزی نیز تغییر راهکارها می تواند در فرآیند تولید و گرایش به سمت استفاده از شیوه های کم انرژی موثر واقع شود.