به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته در دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های امارات، موسوم به جام اتصالات تیم فوتبال العین به دیدار الوحده رفت و با برتری یک بر صفر مقابل این تیم بر سکوی قهرمانی رقابت‌ها ایستاد.

گل برتری تیم فوتبال العین را شعب احمد در دقیقه 73 وارد دروازه تیم فوتبال الوحده کرد تا ناکامی این تیم در مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های امارات با قهرمانی در جام اتحادیه این کشور جبران شود.

العین با پشت سرگذاشتن تیم‌های عجمان، النصر و الاهلی در مرحله مقدماتی و شکست الجزیره در دیدار نیمه نهایی به دیدار فینال مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های امارات صعود کرد.