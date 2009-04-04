علی نقی سرپناه در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: سال گذشته شیلات استان گیلان مکلف به رهاسازی 120 میلیون قطعه انواع ماهی بوده است که این میزان با تلاش مسئولان مراکز تکثیر ماهی و همکاری مناسب مردم استان به 180 میلیون قطعه رسید.

وی عنوان کرد: همچنین از میان این 180 میلیون قطعه، گونه های با ارزشی همچون شاه کولی، سیاه کولی، سس ماهی، ماهی سیم و لای ماهی که در مرحله انقراض بوده و در اکوسیستم از لحاظ اهمیت و تغذیه بازپسندی مناسبی دارند، نزدیک به هفت میلیون قطعه تولید و رهاسازی شد.

رئیس سازمان شیلات کشور ادامه داد: باتوجه به تمهیداتی که شیلات استان در سال گذشته لحاظ کرد، صید ماهی در پره ها، تالابها و رودخانه های گیلان افزایش قابل قبولی یافت.