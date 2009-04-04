به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از البیان، شیخ محمد حسین مفتی اعظم شهر قدس و سرزمین فلسطین از اجرای پروژه جدید رژیم اشغالگر اسرائیل در زیر مسجدالاقصی برای گردشگران خبر داد و ضمن محکوم کردن این پروژه تصریح کرد: این اقدام علیه مقدسات مسلمانان و مسیحیان شهر قدس و همه جهان صورت می گیرد که باید به سرعت جلوی آن گرفته شود.

وی در ادامه ساخت ریل و آسانسور را امری مردود خواند و گفت: این اقدامات جزئی از سیاستهای یهودی سازی صهیونیستها به شمار می روند که طی گذشت زمان چهره شهر را نیز تغییر می دهند.

شیخ عکرمه صبری رئیس شورای عالی اسلامی و خطیب مسجدالاقصی نیز ضمن محکوم کردن این پروژه، آن را عاملی برای یهودی سازی قدس خواند و گفت: صهیونیستها با وسایل مختلف سعی دارند شهر اسلامی قدس را به شهری یهودی نشین تبدیل کنند.

شیخ رائد صلاح رهبر جنبش اسلامی فلسطین طی سخنانی در رادیوی محلی غزه اظهار داشت: پروژه رژیم اشغالگر اسرائیل در زیر دیوار البراق با هدف تغییر کامل آثار تاریخی شهر قدس انجام می شود. از این رو از جوامع بین المللی خواست به منظور کمک به ملت فلسطین و با هدف آزادسازی فلسطین تصمیماتی اتخاذ کنند.