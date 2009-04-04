به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پائین محلی صبح شنبه در این زمینه به خبرنگاران در گرگان افزود: بخش دیگری از مطالبات آنها که مربوط به ستاد انتخابات است در حال پرداخت است.

وی اظهار داشت: در تعطیلات نوروزی امسال، 82 هزار مسافر در آموزشگاه های استان اسکان یافتند که از این تعداد 17 هزار و 650 نفر غیرفرهنگی و بقیه فرهنگی بودند.

وی خاطرنشان کرد: برای اسکان مسافران نوروزی امسال، 180 واحد آموزشی مجهز، نیمه مجهز و عادی در نظر گرفته شده بوده و بیشترین حجم مسافران نوروزی امسال که در آموزشگاه های گرگان اسکان یافتند.



رئیس سازمان آموزش و پرورش گلستان با اشاره به بازگشایی مدارس بیان داشت: لازم است که دانش آموزان با تدبیر و برنامه ریزی مناسب برای ادامه تحصیل آماده شوند و در سال اصلاح الگوی مصرف باید با صرفه جویی، برای استفاده درست از امکانات اقدام کنند.

استان گلستان 348 هزار دانش آموز دارد.