عزیز طاهرجو در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: میزان ورود مسافران و گردشگران نوروزی به استان کردستان نسبت به سال گذشته بیش از 54 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: در ایام تعطیلات امسال استان کردستان پذیرایی دو میلیون و 560 هزار مسافر و گردشگر نوروزی بود که این میزان در سال گذشته یک میلیون و 630 هزار نفر بوده است.

جانشین ستاد تسهیلات نوروزی استان کردستان بیان داشت: باتوجه به برنامه ریزی های صورت گرفته از یک سو و حمایتهای مسئولان ارشد استان از سوی دیگر باعث شد هیچ گونه مشکلی برای پذیرش و اسکان مسافران نوروزی در استان به وجود نیامد.

طاهرجو یادآور شد: شهرستانهای سنندج، بانه و مریوان به ترتیب میزبان بیشترین مسافر نوروزی در استان بوده اند که در هر شهرستان و باتوجه به توانمندی های موجود برنامه های مختلفی برای استقبال و اسکان مسافران نوروزی اندیشیده شده بود.

وی افزود: یکی از مهمترین ویژگی های برنامه های ستاد تسهیلات نوروزی استان کردستان امسال افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به مسافران نوروزی بود که باتوجه به بررسی های صورت گرفته اکثر قریب به اتفاق مردمی که به کردستان مسافرت کرده بودند از سفر خود رضایت داشته اند.

جانشین ستاد تسهیلات نوروزی استان کردستان در پایان خاطرنشان کرد: روند رو به رشد ورود مسافران و گردشگران در دیگر ایام سال در استان همچنان ادامه خواهد داشت که این مهم می تواند باعث توسعه همه جانبه این خطه از ایران شود.