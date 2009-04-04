سعد الله نصیری قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان بحران جهانی اقتصاد را بحرانی ادامه دار در سال جدید دانست و با تاکید بر اینکه کشورمان نیز به ناچار از این بحران تاثیر خواهد پذیرفت، افزود: اصلاح الگوی مصرف بهترین و مدبرانه ترین روش برای غلبه بر مشکلات موجود و چالشهای فراروی اقتصادی در کشور است.

وی ادامه داد: پیام نوروزی رهبری در رابطه با اصلاح الگوی مصرف پیام بسیار مهمی بود زیرا کشور ما مدتهاست در مقوله اجرای یک طرح منطقی در رابطه با اصلاح الگوی مصرف، رنج می برد.

نصیری قیداری افزود: پیام مقام معظم رهبری در سال 88 با توجه به اینکه درآمدهای عمومی دولت به دلیل کاهش قیمت نفت و همچنین بحران بازارهای جهانی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان با بیان اینکه یکی از دلایل مصرف بی رویه کالا و خدمات در ایران، اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای بی زحمت و مشقت نفت است، اظهار داشت: بر اساس آمارهای موجود مصرف انرژی، نان، شکر، آب و برق در کشور ما از یک الگوی منطقی تبعیت نمی کند.

نصیری قیداری گفت: به عنوان مثال مصرف انرژی در کشور به عنوان یک کشور 70 میلیون نفری، کم و بیش در حد مصرف انرژی در مجموع کشورهای اروپایی با جمعیتی بالغ بر 360 میلیون نفر است و در مصرف آب بیشتر به دلیل تبعیت از الگوی سنتی و عدم استفاده از مکانیزاسیون و ابزارهای جدید آبیاری، شاهد مصرف بی رویه آب در کشور هستیم.

نصیری افزود: در مصرف نان به دلیل عدم پخت صحیح و نیز عدم رعایت بهداشت مصرف همچنین مصرف بیش از حد نان در وعده های غذایی، مصرف بی رویه ای داریم. در مصرف شکر چه به صورت مستقیم و چه به صورت تبدیلی، مصرف درستی نداشته و در اغلب موارد مصرف زیاد شکر منجر به بیماری های قلبی، عروقی وازدیاد وزن می شود. در واقع در کشور تعریف درستی از مصرف روزانه این اقلام نداشته و در برنامه های مصرفی مان تعریف معینی از حد مجاز سراغ نداریم.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: اگر درآمدهای کشور بر اساس تولید، زحمت و رنج بود، در مصرف این درآمدها قناعت می کردیم.

نصیری قیداری تاکید کرد: این گونه مشکلات وقتی حاد می شود که اقتصاد دولتی بر کشور حاکم است و خدمات و کالا با کیفیت پایین و هزینه های بالا و با یک مدیریت ناکارآمد دولتی به دست می آید لذا به موزات اصلاح الگوی مصرف برای نجات کشور باید اقتصاد بدون اتکا به نفت و تقویت بخش خصوصی همزمان با کاهش حجم دولت مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به نامگذاری هر سال به نامهای محتلف، افزود: توجه و پرداختن به اهداف شعارهای سال نباید تنها مختص یک سال باشد و باید در سالهای متوالی بعد از آن نیز تداوم یابد.

نصیری قیداری، آموزش و استفاده از تکنولوژی پیشرفته در زمینه تولیدات را از مهمترین ابزار در زمینه تحقق اهداف شعار سال اصلاح الگوی مصرف عنوان کرد.