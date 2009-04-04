به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تصادف در سال گذشته دقیقا 13 دقیقه مانده به تحویل سال 88 بود که در کیلومتر 3 محور رشت ـ انزلی رخ داد. این تصادف بین یک دستگاه موتورسیلکت با خودرو پراید منجر به مجروح شدن موتورسوار شد.

آمارهای پلیس راه نشان می دهد وقوع 31 درصد تصادفات نوروزی تا سوم فروردین بر اثر سرعت غیر مجاز، 29 درصد عدم توجه به جلو و رعایت فاصله طولی و 20 درصد انحراف به چپ بوده است.

از سوی دیگر نتایج بررسی نشان می دهد 30 درصد مرگ و میر در تصادفات جاده ای کشور به دلیل نبستن کمربند ایمنی صندلی عقب و عدم وجود این وسیله ایمنی بوده است.

تصادفات جاده ای کشور بیش از 400 کشته داشته است رئیس اورژانس کشور

همچنین تا ششم فروردین ماه جاری 827 فقره تصادف در جاده ‌های کشور ثبت شد و بیش از 23 هزار دستگاه وسیله نقلیه متخلف نیز تا این تاریخ متوقف شدند که 56 درصد مربوط به سواری، 27 درصد موتورسیکلت، 9 درصد وانت بار، 8 درصد وسایل نقلیه باربری و 4 درصد مربوط به وسایل نقلیه مسافربری بوده است.

بر اساس اعلام فرماندهی پلیس راه کشور، تنها در تصادفات هفتم فروردین ماه جاری 44 درصد مربوط به واژگونی خودروها بوده که 12 نفر در سر صحنه کشته شدند.

از سوی دیگر رئیس اورژانس کشور دراین باره به خبرنگار مهر گفت: اورژانس کشور طی ایام نوروز 100 هزار مصدوم را در سراسر کشور به مراکز درمانی منتقل ‌کرده که از این تعداد 400 نفر در اثر تصادفات جاده‌ای فوت کرده اند.‌

دکتر غلامرضا معصومی، رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی کشورافزود: اورژانس 115 کشور در‌ ایام تعطیلات نوروز 7 هزار و 500 نفر از مصدومان حوادث ترافیکی را به مراکز درمانی منتقل کرده است.