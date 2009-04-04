لطف الله محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بررسی پرونده های کودکان و نوجوانان بزهکار نگهداری شده در کانون اصلاح تربیت نشان می دهد که سرقت، پرخاشگری و ضرب و شتم جزء بیشترین جرائم نوجوانان بزهکار است.

بررسیهای واحد مددکاری کانون اصلاح و تربیت نشان می دهد سابقه زندان در اغلب خانواده های کودکان و نوجوانان بزهکار مشاهده می شود.

از میان جمعیت 250 تا 300 نفری کودکان بزهکار نگهداری شده در کانون اصلاح و تربیت سرقت و ضرب و شتم جزء بیشترین جرائم محسوب می شود.

فقر و فشارهای اقتصادی و همچنین بی توجهی والدین در تربیت و نحوه ارتباط فرزندان با دوستان و همسالان از جمله دلایل اصلی روی آوردن کودکان و نوجوانان بزهکار به سمت سرقت است.

مدیر کانون اصلاح و تربیت معتقد است در صورتی که اقدام جدی در راستای توجه به قشر نوجوان به خصوص ایجاد اشتغال برای نوجوانان بزهکار پس از آزادی از زندان فراهم نشود، در سالهای نه چندان دور شاهد جرایم سنگین تر از این افراد خواهیم بود.