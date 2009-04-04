حاجی گلدی کر در گفتگو با خبرنگار مهر در بندر ترکمن اظهار داشت: دو رودخانه به نامهای گرگانرود و قره سو در این شهرستان وجود دارد که در گذشته نه چندان دور محل مناسبی برای تخم ریزی ماهیان بوده که به دلایلی از جمله عدم لایروبی بستر رودخانه ها، صدمات زیادی به حفظ ذخایر دریا زده است.

وی افزود: همه ساله با همت همکاران اداره کل شیلات تعداد قابل توجهی بچه ماهی تولید و در دریا رهاسازی می شود که به جهت نامساعد بودن آب دریا و ورود فاضلاب میزان مرگ و میر آنان زیاد است.

وی خاطرنشان کرد: شهر بندر ترکمن به رغم قابلیتهای خدادادی در جذب توریست تاکنون از وجود امکانات حداقلی در زمینه هتل، رستوران، جاده های مواصلاتی (کمربندی شهر) و ... بی بهره بوده که باید در این زمینه نیز برنامه ریزی شود.

گلدی کر به مشکلات موجود در جزیره آشوراده اشاره و اضافه کرد: از زمان جدایی استانهای گلستان و مازندران به رغم تلاشهای زیاد به عمل آمده در بحث مدیریت جزیره آشوراده و خلیج گرگان هنوز شاهد دوگانگی در موضوع مدیریت هستیم.

فرماندار بندر ترکمن بیان داشت: از نگاه تقسیمات کشوری کانال معروف به کانال خوزینی که جزیره آشوراده را از شبه جزیره میانکاله جدا می کند، مرز این دو استان است اما از نگاه زیست محیطی جزیره آشوراده تحت مدیریت محیط زیست مازندران است.

وی یادآور شد: برای رسیدن به توسعه یافتگی باید ضمن بهرمندی از تمامی ظرفیتها و پتانسیلها موانع موجود در این راه شناسایی و اقداماتی در جهت رفع آنان به عمل آید.

شهرستان بندر ترکمن در غرب گلستان واقع شده است.