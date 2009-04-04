به گزارش خبرنگار مهر روز سیزده به در، مناطق شرق پایتخت و همین طور لواسانات، سرخه حصار و کرج که بخشهای مهمی از مناطق حفاظت شده تهران هستند به اجبارمیزبان جمعیت زیادی از مردم بود که به علت رعایت نکردن اصول زیست محیطی آسیبهای غیر قابل جبرانی به محیط زیست وارد کرده است.
محمد باقر صدوق تعداد نیروهای خدمات دهنده محیط زیست را در مقایسه با خیل جمعیت ناچیز دانست و تاکید کرد: امسال نیز مانند سالهای قبل محیط زیست قربانی شد و ما مجبوریم آسیبهای وارده را جبران کنیم و البته فشار زیادی به طبیعت و محیط زیست و به خصوص مناطق حفاظت شده علی رغم کنترل ما وارد شده است.
نظر شما