مدیرکل محیط زیست استان تهران با اعلام این خبر به خبرنگار مهر با اشاره به جمعیت غیر قابل کنترل در روز 13 فروردین در مناطق مختلف تهران گفت: متاسفانه در بهار امسال خسارات شدیدی به طبیعت تهران وارد شده است و با اینکه ما 20 هزار کیسه زباله در اختیار مردم قرار داده بودیم اما به علت کثرت جمعیت جوابگو نبود و مردم نیز رعایت حال محیط زیست و طبیعت را نکردند.

به گزارش خبرنگار مهر روز سیزده به در، مناطق شرق پایتخت و همین طور لواسانات، سرخه حصار و کرج که بخشهای مهمی از مناطق حفاظت شده تهران هستند به اجبارمیزبان جمعیت زیادی از مردم بود که به علت رعایت نکردن اصول زیست محیطی آسیبهای غیر قابل جبرانی به محیط زیست وارد کرده است.

محمد باقر صدوق تعداد نیروهای خدمات دهنده محیط زیست را در مقایسه با خیل جمعیت ناچیز دانست و تاکید کرد: امسال نیز مانند سالهای قبل محیط زیست قربانی شد و ما مجبوریم آسیبهای وارده را جبران کنیم و البته فشار زیادی به طبیعت و محیط زیست و به خصوص مناطق حفاظت شده علی رغم کنترل ما وارد شده است.