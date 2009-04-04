حامد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان اظهار داشت: از این شمار 456 فقره در کلاله، 720 مورد کردکوی، 580 فقره در بندر ترکمن و هزار و 152 مورد در گنبد صادر شد و برای ساخت مسکن مهر در شهرهای رامیان، خان ببین و گرگان نیز هزار و 500 فقره پروانه به زودی صادر می شود.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون زمین برای ساخت 32 هزار و 900 واحد مسکن مهر در استان براساس تفاهمنامه واگذار شده و از مجموع 70 هزار و 434 متقاضی ثبت نام کننده در مسکن مهر استان، پرونده 48 هزار و 194 نفر بررسی شده که در مجموع 22 هزار و 584 نفر واجد شرایط معرفی شدند.

رضایی گفت: در این زمینه 49 تعاونی کارمندی، 48 تعاونی کارگری و 25 تعاونی آزاد به سازمان مسکن و شهرسازی استان معرفی شده و تاکنون 11 هزار و 644 عضو و 99 تعاونی مبلغ 10 میلیون ریال سهم آورده را پرداخت کرده اند.

مدیرکل تعاون گلستان بیان داشت: تعاونی های مسکن مهر استان گلستان در سال 86 ثبت شدند و تاکنون نسبت به عضوگیری، اخذ سهم آورده از سوی متقاضیان و همچنین تهیه زمین اقدام کردند و در شهرستان کلاله و کردکوی باتوجه به پیشرفت مناسب جهت اخذ تسهیلات آماده سازی زمین به سازمان مسکن و شهرسازی معرفی شدند.



هفت هزار و 600 شرکت تعاونی با 312 هزار عضو در گلستان ثبت شده است.