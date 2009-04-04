ایزدی ‌یکتا در این باره به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه "واحه" را مجید مافی با موضوع مسائل ناشنوایان نوشته که قصه‌ای متفاوت و جذاب دارد. پیش‌تولید این فیلم تلویزیونی را که در شبکه یک تولید می‌شود، از امروز آغاز کردیم و با انتخاب کارگردان و بازیگران فیلم کلید می‌خورد تا برای پخش در مهرماه و روز ناشنوایان آماده شود.

این تهیه‌کننده ادامه داد: برنامه "انتخابات سالم" به سفارش وزارت کشور به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری و با اهداف آموزشی ساخته می‌شود. شفیع آقامحمدیان کارگردانی این برنامه تک‌قسمتی را برعهده دارد. قرار است "انتخابات سالم" برای کارکنان وزارت کشور نمایش داده شود، اما به دنبال آن هستیم که این برنامه از یکی از شبکه‌ها نیز پخش شود.

ایزدی یکتا تهیه‌کنندگی فیلم‌های تلویزیونی "شهر بیدار" و "آدم‌های کوکی" را در کارنامه دارد.