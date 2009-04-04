مهران احمدی بازیگر و عبدالرضا کاهانی کارگردان "بیست"
حسین مهکام فیلمنامهنویس
مهتاب کرامتی بازیگر "بیست"
احمدی، کاهانی و مهکام
شیما منفرد تدوینگر، فرشته صدرعرفایی و مهتاب کرامتی بازیگران "بیست"
عکس/ آذین زنجانی
نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی "بیست" با حضور عوامل و بازیگران در خبرگزاری مهر برگزار شد.
مهران احمدی بازیگر و عبدالرضا کاهانی کارگردان "بیست"
حسین مهکام فیلمنامهنویس
مهتاب کرامتی بازیگر "بیست"
احمدی، کاهانی و مهکام
شیما منفرد تدوینگر، فرشته صدرعرفایی و مهتاب کرامتی بازیگران "بیست"
عکس/ آذین زنجانی
نظر شما