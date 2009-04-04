محمد اشتری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه گفت: این تعداد مسافر نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته که این تعداد گردشگر نشان دهنده فراهم شدن زمینه لازم برای گسترش صنعت گردشگری در استان است.

وی ادامه داد: در این مدت 585 هزار نفر از مسافران نوروزی استان در مراکز اقامتی، مهمانسراهای دولتی، مدارس و منازل استیجاری ساکن شدند که این تعداد نیز نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش یافته است.

اشتری در ادامه با اشاره به افزایش مسافرتهای دورن شهری در استان نیز گفت: در ایام تعطیلات نوروزی تعداد جابجایی مسافر نسبت به سال گذشته 80 افزایش یافته است.

وی در پایان معرفی مطلوب جاذبه های گردشگری با همکاری خوب سازمانها را از جمله مهمترین دلایل افزایش گردشگر به استان عنوان کرد.

