به گزارش خبرنگار مهر، مهران حاتمی که در کنار رایکو ترومن تیم ملی بسکتبال ایران را صاحب مدال طلای دوره پیشین مسابقات قهرمانی مردان آسیا و همچنین عنوان یازدهمی بازی‌های المپیک 2008 پکن کرد، بازهم در کنار یک سرمربی صربستانی دیگر وظیفه آماده‌سازی ملی‌پوشان را بر عهده دارد. او معتقد است چشم بسته هم می‌تواند بازیکنان شایسته برای حضور در تیم ملی را معرفی کند اما در این زمینه هیچ نظری نمی‌دهد چرا که ارزیابی‌های ماتیچ و تصمیمات او تعیین کننده همه چیز است.

مربی تیم ملی بسکتبال که سرمربیگری تیم دانشگاه آزاد در مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور را هم بر عهده دارد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انجام 24 بازی در رقابت‌های دوره‌ای لیگ برتر (رفت و برگشت) باعث کسب شناخت کامل از وضعیت کلی بازیکنان شده است. در حال حاضرهمه بازیکنان را به خوبی می شناسم و خوب می دانم کدام یک شایستگی دعوت به اردوهای تیم ملی را دارند. می‌توانم چشم بسته و با ارائه دلیل و مدرک بهترین‌ها را برای عضویت در تیم ملی معرفی کنم.

وی خاطرنشان کرد: با این وجود در مورد دعوت‌شدگان و حتی تعداد آنها هیچ نظری نمی‌دهم. وسلین ماتیچ به عنوان سرمربی تیم ملی وظیفه اصلی در این زمنیه را بر عهده دارد. حتی اطلاعاتی که از وضعیت بازیکنان در اختیار دارم هم به این مربی صربستانی منتقل نمی‌کنم، اما نه به این خاطر که نمی‌خواهم با او همکاری داشته باشم. بلکه به این دلیل که ماتیچ به عنوا سرمربی می خواهد نتیجه ارزیابی‌های خود را به در فهرست دعوت‌شدگان قرار دهد. البته در صورت درخواست ماتیچ از همکاری فکری با او کوتاهی نمی‌کنم.

حاتمی در مورد همکاری با وسلین ماتیچ در تیم ملی بسکتبال گفت: شناخت من از این مربی در حد مذاکراتی است که طی چند روز حضور وی در تهران با او داشتم. البته از سوابق فعالیت‌های ماتیچ اطلاعات زیادی دارم اما به هر حال از آنجا که تجربه همکاری با او را ندارم نمی‎توانم نظر واضح و دقیقی از همکاری با او داشته باشم. فقط امیدوارم ماتیچ مهره موثری برای تداوم موفقیت‌های بسکتبال باشد.

سرمربی تیم بسکتبال دانشگاه آزاد در پایان گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت این تیم باشگاهی اظهارداشت: همچنان در حسرت تشکیل دیرهنگام تیم و در نهایت ناکامی برای حضور در جمع 8 تیم برتر هستیم. تنها امیدمان کسب مقام نهمی در رقابت‌های پلی‌اف است که برای دست‌یابی به آن باید 4 برد دیگر به دست آوریم.