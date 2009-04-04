سرهنگ مقصود شمس آذر در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: طی مدت تعطیلات نوروز خوشبختانه به جز حادثه تصادف 29 اسفندماه که منجر به کشته شدن پنج نفر از هموطنانمان شده تصادف فوتی در استان صورت نداده است.

وی سبقت غیرمجار، عدم رعایت سرعت و عدم استفاده از کمربند ایمنی را از مهمترین عوامل در وقوع حوادث جاده ای در استان دانست و ادامه داد: در راستای اعمال قانون 300 مورد برگ جریمه برای رانندگان خاطی صادر شد.

سرهنگ شمس آذر افزود: در تعطیلات نوروز امسال هزار دستگاه خودور متخلف و 200 دستگاه موتورسیکلت متخلف در سطح استان توقیف شدند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان یادآور شد: امسال همچنین 400 گواهینامه رانندگان متخلف پانچ شد.