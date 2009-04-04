گروگانگیری در ایالت نیویورک با 13 کشته به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که هنوز مردم آمریکا خاطرات تلخ تیراندازی در دانشگاه های ویرجینیا و ایلینویز را فراموش نکرده اند این بار مردی با حمله به یک مرکز مهاجرین در شهر "بینگمتون" ایالت نیویورک اقدام به گروگان گرفتن تعدادی از افراد حاضر در این مرکز کرد که در این حادثه فرد گروگان گیر پس از به قتل رساندن 13 گروگان به زندگی خود نیز خاتمه داد تا شمار کلی قربانیان این حادثه به 14 نفر برسد.

در همین رابطه خبرگزاری فرانسه اعلام کرد : فرماندار ایالت نیویورک شب گذشته اعلام کرد که گروگانگیری مرگبار در یکی از شهرهای این ایالت با ‪ ۱۳‬کشته پایان یافته است.

در جریان این گروگانگیری در شهر بینگمتون دستکم ‪ ۴۱‬نفر به گروگان گرفته شده بودند.

رسانه‌های آمریکایی درباره هویت گروگان گیر و اهداف او اظهارات ضدو نقیضی را مطرح می ‌کنند و مقامهای مسئول نیز هنوز هیچ نکته مشخصی را در این ‌باره ذکر نکرده اند.

گروگان گیر عصر جمعه با مسلسلی پیشرفته به مرکز "امریکن سیویک آسوسیشن" حمله کرد که در یکی از نقاط مرکزی شهر بینگمتون واقع است و کار خدمات شهری و به ویژه خدمات مهاجرتی و تسهیلات ممکن برای مهاجران تازه وارد را بر عهده دارد.

این در حالی است که هنوز خاطره خونین بار ترین حادثه تیراندازی آمریکا از ذهن مردم این کشور پاک نشده است.

در آن حادثه که در تاریخ 28 فروردین سال 1386 رخ داد مرد مسلحی با ورود به دانشکده فناوری ویرجینیا و گشودن آتش بر روی دانشجویان حمامی از خون به راه انداخت که حاصل آن کشته شدن حداقل 32 دانشجو بود. در این حادثه که خونین ترین حادثه تیراندازی در تاریخ آمریکا محسوب می شود، فرد مسلح پس از قتل عام دانشجویان اقدام به خودکشی کرد تا شمار کلی قربانیان این حادثه به 33 تن برسد. شاهدان عینی این حادثه تیراندازی فرد مسلح به روی دانشجویان را غیرقابل تصور و وحشتناک توصیف کردند.

صحنه ای از حادثه دانشگاه ویرجینیا

پس از این حادثه، مردم آمریکا در 27 بهمن ماه سال 86 نیز مجددا حادثه تاسف بار دیگری را تجریه کردند که در این حادثه مرد جوانی با ورود به سالن دانشگاهی در شمال ایلینویز آمریکا اقدام به شلیک گلوله به سمت دانشجویان کرد که در نتیجه این تیراندازی 6 نفر کشته و 16 نفر دیگز زخمی شدند.

در آن حادثه یک مرد جوان سیاه پوش با یک قبضه تفنگ شکاری و دو سلاح کمری به سوی 160 دانشجوی حاضر در سالن سخنرانی دانشگاه ایلینویز آتش گشود.این مرد جوان، 20 تا 30 گلوله به سمت دانشجویان شلیک کرد و سپس با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داد.