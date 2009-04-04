به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بودیست چنل، فانگ گوانگچانگ استاد فلسفه دانشگاه شانگهای نورمال در این همایش گفت: تریپیتاکا یا دانشنامه فرهنگ بودیسم برای بوداییان از اهمیت خاصی برخوردار است و میزان اهمیت آن را می توان با انجیل برای مسیحیان و قرآن برای مسلمانان در یک سطح دانست.

چین طی سالهای 420 تا 589 میلادی اقدام به تألیف تریپیتاکای چینی کرد که ترجمه متون کلاسیک بودیسم و منتخبی از مقالات تحقیقاتی و تشریحی درباره بودیسم است که توسط علمای تاریخی بودیسم نوشته شده، از آن زمان تا کنون هر سلسله ای در چین نسخه خود را از تریپیتاکا تألیف کرده و آخرین نسخه آن در سال 1997 منتشر شد.

اما از آنجا که هر نسخه از این کتاب دربرگیرنده مقالات تشریحی یا تحقیقاتی مختلف است، نسخه ای که در زمانهای مختلف منتشر شده با یکدیگر تفاوت دارند.

علما و کارشناسان بودایی در این همایش با تأکید بر ضرورت انجام یک مطالعه کامل در این بحث خواستار بررسی اسناد کلاسیک در تریپیتاکاهایی شدند که در زمانهای گذشته تألیف شده، اما در این میان دشواری کار به علت عدم در دسترس بودن برخی نسخ خطی اصلی مورد تأکید قرار گرفت.

مسئله ترجمه تریپیتاکای چینی به انگلیسی برای انجام تحقیقات مردم فرهنگهای مختلف و درک بهتر فرهنگ بودایی و همچنین مرمت نسخه های باستانی از این متون مقدس از دیگر مواردی بود که در این همایش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همایش جهانی بوداییان در چین 29 مارس برگزار شد.

