شهریار شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان اظهار داشت: میزان صادرات کالا از گمرکات استان طی سال گذشته 129 میلیون و 668 هزار و 781 کیلوگرم بوده و این مقدار نسبت به مدت مشابه سال 86، هشت درصد رشد داشته است.

وی افزود: این کالاها شامل رب گوجه فرنگی، محصولات معدنی، مواد غذایی، آهن آلات، فولاد، روغن خوراکی، سیب زمینی، فرش ماشینی، پرتقال و نارنگی و سیب درختی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: این کالاها به کشورهای عراق، ترکمنستان، قزاقستان، فدراسیون روسیه، افغانستان، ازبکستان، رومانی، آلمان، گرجستان، اکراین، ویتنام، قرقیزستان و ترکیه صادر شده است.

به گفته شهریاری، بیشتر این کالاهای صادراتی از مبادی گمرکی گنبد به میزان 129 میلیون و 668 هزار و 871 کیلوگرم و بقیه نیز از مبادی گمرکی بندر ترکمن، پایانه صادراتی گرگان و اینجه برون صادر شده است.

مدیرکل گمرکات گلستان بیان داشت: در مجموع 43.8 درصد کالاهای صادراتی از گمرک اینچه برون، 11.27 درصد از گمرک بندر ترکمن، 21.18 درصد از پایانه صادراتی گرگان و 24.48 درصد از پایانه صادراتی گنبد صادر شده است.



وی میزان واردات استان گلستان از گمرک مرزی اینجه برون را بیش از چهار میلیون و 823 هزار و 346 کیلوگرم به ارزش 19 میلیون و 72 هزار و 703 دلار اعلام کرد و گفت: این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 94 درصد و از نظر ارزش 66 درصد کاهش داشته است.

این مسئول ادامه داد: قطعات کارخانه آرد، نخ پنبه ای، سیلو، پروفیل، درب و پنجره، برنج، لوله و پرفیل آهن، ماشین الات و ... از جمله اقلام وارداتی استان را تشکیل می دهند.