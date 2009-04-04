عباس قلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در ایام پایانی سال 87 و روزهایی ابتدایی سال 88 در حدود 9 هزار تن پرتغال و 4 هزار تن سیب در سطح استان تهران توزیع شده است، گفت: ذخیره مطمئنی برای توزیع در روزهای آتی وجود دارد و مردم نباید نگران تامین میوه مورد نیاز خود در روزهای آتی باشند.

رئیس سازمان بازرگانی استان تهران افزود: البته بازار هنوز برای توزیع سیب و پرتغال تنظیم بازاری کشش ندارد چراکه متقاضیان خرده فروش برای خرید این میوه ها رغبتی نشان نمی دهند. از سوی دیگر، سازمان نیز تستی برای توزیع مجدد این میوه ها در بازار در هفته گذشته انجام داد که به دلیل تعادل در بازار کششی برای توزیع میوه مشاهده نشد.

وی بازار فعلی میوه در کشور را در حال حاضر متعادل دانست و تصریح کرد: میوه تنظیم بازاری از 20 اسفندماه سال 87 در تهران شروع شده است و ذخیره مطلوبی نیز هم اکنون موجود است که به محض احساس نیاز بازار، توزیع خواهد شد.

به گفته قلیزاده، مردم نیز از وضعیت بازار میوه شب عید رضایت داشتند و تلفنهای مردم به شماره تلفن 124 سازمان بازرگانی استان تهران نیز این امر را به خوبی نشان می دهد.

این مقام مسئول در سازمان بازرگانی استان تهران تاکید کرد: به دلیل تدابیر وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار شب عید و همزمان با آن، برگزاری نمایشگاههای فروش بهاره در سطح کشور، وضعیت خوبی در ایام پایانی سال گذشته و روزهای ابتدایی سال جاری بر بازار حاکم شده است و مردم نیز رضایت دارند که این نکته مهمی برای وزارت بازرگانی است.

وی اظهار داشت: برگزاری نمایشگاههای بهاره در ایام پایانی سال 87 تاثیر خوبی بر تنظیم بازار گذاشت و این نمایشگاهها توانستند در کالاهای مختلف به خصوص پوشاک و خشکبار رکود فروش سالهای گذشته را بشکنند و مردم نیز بخش اصلی مایحتاج خود را از این نمایشگاهها تامین کنند.