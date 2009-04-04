به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی بروغنی صبح امروز در جمع خبرنگاران در محل دفتر مجمع نمایندگان استان افزود: فعالیتی در زیرساختهای گردشگری خراسان رضوی انجام نشده است به طوری که استاندارد این زیرساختها با استانداردهای کشور فاصله دارد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس تاکید کرد: خراسان رضوی با توجه به سابقه طولانی ایران در بحث تمدن و تاریخ و همچنین وجود جاذبه های گردشگری، صنعت گردشگری کشور می تواند منبع درآمد زایی برای کشور محسوب شود و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید فعالیت بیشتری را در زیرساختهای گردشگری استان انجام دهد.

وی گفت: زیرساختهای گردشگری برخی از استانهای کشور نظیر فارس، اصفهان، گیلان و مازندران از وضعیت مطلوبی برخوردارند.

نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس نیز با بیان اینکه خراسان رضوی در زمینه معرفی استعدادهای گردشگری مظلوم واقع شده است، افزود: با توجه به استعدادهای فراوان خراسان رضوی در زمینه گردشگری و اعتبارات خوبی که در سفرهای اول و دوم ریاست جمهوری به آن اختصاص یافته است ما از مسئولان توقع توجه بیشتر در این حوزه را داریم.

حسین حسینی با اشاره به ردیف بودجه خاص مشهد گفت: گرچه این بودجه از نظر رقم بالا نیست اما می تواند در بعد کلان با تلاش مسئولان استان در سالهای آینده نهادینه شده و حرکت مثبتی در حوزه صنعت گردشگری این شهر باشد.

حسینی با بیان اینکه مشهد به دلیل وجود مضجع شریف امام هشتم(ع) پیشانی نظام جمهوری اسلامی است، خاطر نشان کرد: به جز حرم مطهر رضوی، برای جذب توریست در مشهد مکانی معرفی نشده و این مکانها در سطح استان نیز برای گردشگران ناشناخته است.

وی با اشاره به اینکه در دولت نهم در زمینه زیرساختها کارهای خوبی انجام شده است، گفت: زیرساختها آماده شده و اکنون زمان پیشرفت و نمود پیدا کردن این فعالیتها است.

حسینی اظهار داشت: زیرساختها برای مردم مشهود نیست و باید با روشهای علمی به مردم نشان داده شود چرا که این امر موجب امیدواری آنها می شود.



نماینده مردم درگز در مجلس نیز با بیان اینکه سفرهای گروهی در تمام ایام سال توزیع شده اند، گفت: افزایش تسهیلات به تناسب این افزایش علایق ضروری به نظر می رسد.

محمد دلاور تصریح کرد: گسترش امکانات رفاهی و ارائه تسهیلات ویژه می تواند نقش موثری در افزایش میزان ماندگاری زائر در کشور داشته باشد.

وی اذعان داشت: باید در جهت حل گره های ترافیکی برنامه ریزی های مدون داشته باشیم چون این موضوع اصل اساسی در راستای تحقق رضایت خاطر به شمار می آید.

دلاور با بیان اینکه معرفی آثار تاریخی در توسعه صنعت گردشگری نقش بسزایی دارد افزود: مقوله معرفی و شناسایی آثار تاریخی به گردشگران زیرساخت مهمی در توسعه صنعت گردشگری محسوب می شود بنابراین در این راستا باید گامهای موثرتر و پررنگ تری برداشته شود.

وی با اشاره به این موضوع که مکان های اسکان زائرین باید توسعه یابد افزود: علاوه بر گسترش کمپ ها و اماکن عمومی اقامتی زائر، ارائه چادرهای رایگان به گردشگران در راستای تکریم زائرین حضرت رضا(ع) پیشنهاد می شود.