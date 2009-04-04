به گزارش خبرنگار مهر، محمود زنده‌نام که دانش‌آموخته دانشگاه صدا و سیماست، بیش از 20 سال سابقه برنامه‌سازی و مدیریت در بخش‌های مختلف سازمان را دارد. او پیش از این مدیریت گروه مستند شبکه دو را به عهده داشت.



شهرام گیل‌آبادی مدیر سابق هنرهای نمایشی رادیو اخیرا از مقام خود کناره‌گیری کرد. مراسم معارفه زنده‌نام یکشنبه 16 فروردین‌ماه برگزار می‌شود.