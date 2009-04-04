محمدباقر سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اشاره به اینکه متوسط میزان مصرف سرانه آب در استان نسبت به میانگین کشوری 20 لیتر کمتر است، افزود: این در حالی است که سرانه مصرف آب هر شهروند آذربایجان غربی 41 لیتر از میانگین جهانی بیشتر است.

وی ادامه داد: شهروندان استان با صرفه جویی و مدیریت صحیح مصرف می توانند میزان آب مصرفی را کاهش دهند.

قائم مقام شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به کاهش 50 درصدی بارندگی در سال آبی 87 - 86 نسبت به سال آبی قبل بیان داشت: کاهش بارندگی اثر منفی زیادی در مخازن سطحی و زیرسطحی داشته و نیاز به صرفه جویی بیش از گذشته احساس می شود.

سلطانیان در ادامه در خصوص واگذاری انشعاب در سکونتگاه های غیر رسمی خاطرنشان کرد: با توجه به مصوبه هیئت وزیران، در سال گذشته 5 هزار و 500 فقره انشعاب غیرمجاز در سکونتگاه های غیررسمی به انشعابات مجاز تبدیل شد و این مسئله در کاهش هدر رفت آب بسیار موثر بود.

وی در ادامه هدر رفت آب در آذربایجان غربی را حدود 27 درصد عنوان کرد و گفت: از این میزان 5/10 درصد مربوط به مصارف غیرمجاز، خطای داده ها، سیستم ها و دستگاه های اندازه گیری و 5/16 درصد دیگر که هدر رفت واقعی است شامل نشتی خطوط انتقال شبکه آبرسانی و نشت از انشعابات مشترکین است.

قائم مقام شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی افزود: هدر رفت آب در آذربایجان غربی 3 درصد از میانگین کشوری کمتر بوده و لازم است برای کاهش هدر رفت آب و رفع مشکل مردم استان در صورت هرگونه نشتی از انشعابات خود در اسرع وقت با شماره تلفن 122 تماس بگیرند.

سلطانیان همچنین در خصوص کیفیت آب آشامیدنی آذربایجان غربی گفت: هم اکنون میانگین برخورداری از آب شرب شهرهای استان بالای 8/99 درصد است و براساس برنامه ریزی های انجام شده تا پایان برنامه چهارم توسعه این میزان به بالای 94/99 درصد خواهد رسید.