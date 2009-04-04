به گزارش خبرگزاری مهر، میانگین گل های به ثمر رسیده تا بدین جای فصل رقابت های لیگ برتر 45/2 گل بوده که نسبت به 64/2 گل فصل گذشته روند نزولی داشته است.

مربی آرسنال در گفتگو با "آفیشیال مگزین" اظهار داشت: دوست دارم تمهیدی اندیشیده شود تا مسئولان برگزاری رقابت ها برای گل هم امتیاز قائل شوند. در فرانسه پیش تر چنین موردی را تجربه کرده اند. به ازای هر سه گل یک امتیاز به تیم شما تعلق می گرفت. البته این روش خوبی نبود چرا که گل هایی که تیمی می خورد مد نظر قرار نمی گرفت.

وی افزود: منصفانه این است که به تفاضل گل شما امتیاز بدهند. به عنوان مثال اگر شما بازی را با نتیجه 6 بر 3 می برید، سه امتیاز برای پیروزی خود دریافت می کنید و سه امتیاز برای تفاضل گل خود.